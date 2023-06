Trailer zu Crash Team Rumble auf dem Summer Game Fest

Auch "Crash Team Rumble" durfte auf dem Summer Game Fest nicht fehlen. Toys for Bob lässt die "Guten" gegen die "Bösen" des "Crash Bandicoot"-Universums in Viererteams gegeneinander antreten. Los geht es am 20. Juni für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Über Crash Team Rumble

Stürz dich in den Kampf um die Herrschaft über die Wumpa-Früchte

"Helden und Schurken aus dem Crash-Universum hauen sich in diesem 4v4-Online-Multiplayer-Spiel auf die Mütze – vom selben Studio, das auch Crash Bandicoot 4: It's About Time entwickelt hat: Toys for Bob.

Wähle deinen Charakter aus einer Auswahl beliebter Crash-Figuren, begib dich in die Arena und kämpfe zusammen mit deinen Teamkollegen gegen vier Kontrahenten, um am Ende die meisten Wumpa-Früchte zum eigenen Abladeort zu bringen.

Rutsche, schlage, schubse und knüppel dich zum Sieg in einem Spiel, das einfache Steuerung und tiefgreifende strategische Elemente, die intelligentes Vorgehen belohnen, kombiniert."