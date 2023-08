Crimson Desert auf der gamescom

"Crimson Desert" ist zwar schon länger angekündigt, aber richtig viele Informationen gab es bisher nicht dazu. Jetzt wurde ein Auftritt auf der diesjährigen gamescom offiziell bestätigt.

Die Information kommt direkt von Jin-Young Heo, also dem CEO von Entwickler Pearl Abyss. Was genau in Köln von "Crimson Desert" zu sehen sein wird, ist bisher jedoch unklar.

"Crimson Desert" beschreibt ein Zeitalter von aussterbenden Legenden und ist eine mit Blut geschriebene Saga. Wir betreten darin ein kriegsgebeuteltes Reich einer Mittelalter-Fantasie, in dem unsere Loyalität getestet wird und Helden erschaffen werden: Die blutbefleckte Reise von Macduff und seinen Söldnern beginnt.

"Crimson Desert " ist aktuell unterminiert, aber nach letzten Informationen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.