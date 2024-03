Crusader Kings III: Neue Erweiterung Legends of the Dead

Auch die ältesten Dynastien müssen durch Geschichten von Bedeutung gestärkt werden. Warum sollte ein Adelsgeschlecht über andere herrschen, wenn es nicht auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurückblicken kann?

Krieger und Diplomaten, Jäger und Heilige - sie alle haben ihren Platz in den Geschichtsbüchern und in den Liedern der Troubadoure. Können die Spieler eine Legende erschaffen, die so mächtig ist, dass man noch Jahrhunderte später davon spricht? Mit "Crusader Kings III: Legends of the Dead" können sie sich ein ewiges Vermächtnis sichern.

"Legends of the Dead" ist die neueste Haupterweiterung für Paradox Interactives preisgekröntes mittelalterliches Grand-Strategy-Spiel. Die Spieler kehren in eine Welt voller intriganter Herrscher und rivalisierender Monarchen zurück, die um Prestige und dynastische Macht kämpfen. In "Legends of the Dead" können sie die Legitimität ihrer Herrschaft nicht nur durch grosse Taten bewahren, sondern auch durch die Verbreitung derselben, die noch lange nach ihrem Tod eine weltweite Erinnerung an ihre Herrschaft schaffen.

Doch der Tod holt uns alle ein, und in dieser Erweiterung drohen neue Epidemien und Seuchen, darunter der Schwarze Tod, die Errungenschaften der gesamten Menschheit zu überschatten und die Erde mit Krankheit und Verzweiflung zu überziehen.