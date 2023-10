CD Projekt Red deutet neue Edition für Cyberpunk 2077 an

Nach zahlreichen Problemen beim Launch von "Cyberpunk 2077" bemüht sich CD Projekt Red darum, den eigenen Versprechen durch Updates und Erweiterungen wie "Phantom Liberty" gerecht zu werden und das mit Erfolg. Getrieben ist das Studio dabei stets durch die hohe Messlatte, die durch "The Witcher 3" gelegt wurde. Aus einer Aussage von Chief Commercial Officer Michał Nowakowski wissen wir, dass CD Projekt Red auch für "Cyberpunk 2077" etwas Ähnliches wie eine 'Game of the Year'- oder 'Complete'-Edition anpeilt.

Nowakowski zufolge ist dies nicht eine Frage von 'ob', sondern 'wann':

"Was eine neue Ausgabe, eine Sammlerausgabe, betrifft, so kennen wir den Namen noch nicht, aber wenn es so weit ist, werden wir es euch wissen lassen."

Die Aussage kommt kurz nachdem eine Altersfreigabe zu "Cyberpunk 2077 Ultimate Edition" erschienen ist.