CD Projekt RED und Anonymous Content kündigen eine Live-Action-Serie zu "Cyberpunk 2077" an. Erste Informationen zu dem Projekt gibt es auch bereits,

Beschreibung

Besagte Live-Action-Serie zu "Cyberpunk 2077" befindet sich noch in der frühen Planungsphase, was leider auch bedeutet, dass noch einige Monde vergehen werden, bis sie über unsere Bildschirme flimmert. Aber Vorfreude ist im Leben ja bekanntlich immer die schönste Freude.

Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem Kreativteam von "Cyberpunk 2077" entwickelt. Als Produzenten fungieren Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz und Bard Dorros in Kooperation mit Charlie Scully.

Nach einem Drehbuchautor wird aktuell noch gesucht. Generell ist angedacht, brandneue und vor allem packende Geschichten aus dem Universum von "Cyberpunk 2077" zu erzählen.

"Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Titel, bei dem du in Night City einen Cyberpunk-Söldner spielst, der ums Überleben kämpft. Passe deinen Charakter und deinen Spielstil an, während du Aufträge annimmst, deinen Ruf verbesserst und Upgrades freischaltest. Deine Beziehungen mit anderen Charakteren und Entscheidungen verändern die Geschichte und die Welt um dich herum. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar.