Cyberpunk 2077: Physische Version für PS5 und Xbox Series X?

Es könnte sein, dass wir uns bald über eine verpackte Version von "Cyberpunk 2077" für PS5 und Xbox Series X freuen dürften. Zumindest wurde jetzt ein erstes vielversprechendes Anzeichen dafür gesichtet.

So listet ein Onlinehändler eine physische Fassung von "Cyberpunk 2077" für PS5 und Xbox Series X. Diese erscheint angeblich am 30. November. CD Projekt RED hat sich bisher nicht dazu geäussert ODER dies gar bestätigt, weshalb die Sache aktuell als Gerücht verbucht werden muss.

"Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Titel, bei dem du in Night City einen Cyberpunk-Söldner spielst, der ums Überleben kämpft. Passe deinen Charakter und deinen Spielstil an, während du Aufträge annimmst, deinen Ruf verbesserst und Upgrades freischaltest. Deine Beziehungen mit anderen Charakteren und Entscheidungen verändern die Geschichte und die Welt um dich herum. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar.