Daymare 1994: Sandcastle verschoben

Eigentlich sollte "Daymare 1994: Sandcastle" noch in diesem Monat erscheinen. Aber daraus wird leider nichts, wie die Invader Studios jetzt bekanntgeben mussten.

Demnach verschiebt sich "Daymare 1994: Sandcastle" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC auf den 30. August. Eine Switch-Fassung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Als kleine Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit wird jedoch schon ab morgen eine spielbare Demo des Titels verfügbar sein.

"Daymare: 1994 Sandcastle" ist ein storygetriebenes Survival-Horror-Spiel aus der Third-Person-Ansicht, welches auf das von Kritikern gefeierten "Daymare: 1998" folgt. Schlüpfe in die Rolle der Spezialagentin Dalila Reyes, einer Ex-Regierungsspionin, die jetzt im Dienst einer Einheit namens H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) steht und bereite dich darauf vor, den kultigsten und mysteriösesten Ort der Geschichte zu betreten. Sei jedoch vorsichtig, denn in der Dunkelheit der labyrinthischen Tiefen des Militärforschungszentrums erwartet dich etwas Gruseliges und Tödliches.