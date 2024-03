Destiny 2 x Ghostbusters

Bungie hat die nächste Zusammenarbeit für "Destiny 2" vorgestellt. Diesmal bekommen wir es mit den ikonischen Ghostbusters zu tun.

Konkret verkündet Bungie, dass die Zusammenarbeit von "Destiny 2" und den Ghostbusters am 19. März beginnt. Das Datum ist natürlich nicht ganz zufällig gewählt, denn wenige Tage später läuft der neue Film der Geisterjäger in den Kinos an.

Für Spieler von "Destiny 2" bedeutet dies in erster Linie, dass sie in den Besitz einiger kosmetischer Items kommen können. Konkret wurden drei davon mit einem schicken Artwork bereits bestätigt. Genaue Details zu weiteren diesbezüglichen Inhalten lies Bungie noch offen, aber das kann sich bis zur nächsten Woche ja noch ändern.

"Destiny 2" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.