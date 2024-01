Game2Give: Jährliche Benefiz-Fundraiser

Die Bungie Foundation lädt die Gaming-Community ein, an der fünften Jubiläumsfeier von Game2Give teilzunehmen. Dabei handelt es sich um eine globale Wohltätigkeitskampagne, die Millionen von "Destiny"-Spielern verbindet und ihnen einzigartige Prämien und aufregende Livestreams bietet. Der Fundraiser hat das Ziel, Kinderkrankenhäuser zu unterstützen und Communitys in Not weltweit zu helfen.

Bis zum 4. Februar wird die Bungie Foundation "ihren Tresor öffnen", um für Spender und Fundraiser zwanzig Vermächtnis-Abzeichen aus früheren Kampagnen von "Destiny 2" wieder zugänglich zu machen. Diese begehrten Prämien sind nur für kurze Zeit verfügbar und symbolisieren die Hilfsbereitschaft der Community, für die Game2Give steht. Zum ersten Mal sind auch spezielle Game2Give-Merchandise-Artikel in begrenzter Auflage im Bungie Store erhältlich. Alle Einnahmen aus dem Verkauf dieser Artikel fliessen direkt in die diesjährige Game2Give-Kampagne.

Alle Hüter, die bei Game2Give mitmachen, können spenden und Credits verdienen, um Prämien zu erhalten, und den Little Lights dabei helfen, noch heller zu leuchten. Eine Spende in Höhe von 7 us$ gewährt 1 Credit, der für zahlreiche Prämien eingelöst werden kann, darunter Vermächtnis-Abzeichen und spannende Überraschungen. Die Anzahl der Credits ist nicht begrenzt. Ihr könnt eure Prämien also auch mit Freunden, Familie und ihrer Community teilen.

Weitere Informationen über das Event, die Prämien und darüber, wie man sich beteiligen kann, gibt es hier.