Diablo 4: Termin für The Gauntlet

Ein neuer Campfire Chat hat enthüllt, wann wir uns genau auf The Gauntlet für "Diablo 4" freuen dürfen. Keine Angst, wir müssen wir uns diesbezüglich wirklich nicht mehr lange gedulden.

Machen wirr es kurz und knapp: The Gauntlet ist bereits ab morgen für "Diablo 4" verfügbar. Praktischerweise gewähren die Entwickler gleichzeitig auch noch ausführliche Einblicke in den non-linearen Dungeon für das Action-Rollenspiel. Ausserdem wird zumindest angedeutet, was es dort so alles zu entdecken. Ohne zuviel verraten zu wollen, aber in "Diablo 4" sollte uns auch in Zukunft alles andere als langweilig werden, aber das sind wir von Blizzard ja eigentlich auch nicht anders gewohnt.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.