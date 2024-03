Diablo IV enthüllt die nächsten Saison-Updates

Gestern haben sich Community Director Adam Fletcher, Associate Game Designer Charles Dunn, Lead Live Class Designer Adam Jackson und Associate Game Director Joe Piepiora zusammengesetzt, um über die bevorstehenden Änderungen an Gegenständen in der nächsten Saison zu sprechen. Sie haben besprochen, wie Affixe, Gegenstandswerte, der Kodex der Macht und neue Spielsysteme die Art und Weise verändern, wie ihr in den saisonalen und ewigen Realms tötet und Beute ergattert.

Im Anschluss an diese Diskussion wurden weitere Details zu unserem ersten öffentlichen Testrealm (PTR) in "Diablo IV" bekannt gegeben, der für PC-Battle.net-Nutzer verfügbar sein wird. Dies ist ein erster Vorgeschmack auf die Änderungen, die in der nächsten Saison anstehen - das Team wird sich euer Feedback genau anhören, um Anpassungen vornehmen zu können, bevor die Saison für alle beginnt.