Disney erwirbt Anteile an Epic Games

Paukenschlag am frühen Morgen: Disney hat für 1,5 Milliarden Dollar Anteile an Epic Games erworben. Ein kurzer Trailer feiert die Bekanntgabe.

Ziel ist die Erschaffung eines völlig neuen Disney-Spiele- und Entertainment-Universums, welches mit "Fortnite" verbunden ist und die Reichweite der Disney-Geschichten erweitern soll. Dabei werden Charaktere von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar und anderen integriert. Wir können zudem auf Basis der Unreal Engine 5 eigene Geschichten erstellen und teilen.

Wenig überraschend, fiel die Reaktion der jeweiligen Führungskräfte sehr positiv aus. In der Vergangenheit hatte es bereits einige Disney-Inhalte in "Fortnite" gegeben. Scheint also, als könnten wir uns auch in Zukunft auf ein paar spannende diesbezügliche Projekte freuen. Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden.