Hideo Kojima-Dokumentation bald bei Disney Plus

Hideo Kojima gilt als Legende in der Gaming-Branche und ist nicht nur verantwortlich für die „Megal Gear“-Reihe, sondern auch Spiele wie „Death Stranding“. Um seine Arbeit zu würdigen, veröffentlicht Disney Plus in Kürze seine Dokumentation.

Er verliess Konami während der Arbeit an „Silent Hills“ und gründete darauf mit Kojima Productions sein eigenes Studio. Seitdem arbeitet er an verschiedenen Projekten, derzeit unter anderem an „Death Stranding 2“, dem Microsoft-exklusiven „OD“ und dem interaktiven Espionage-Werk „Physint“ in Zusammenarbeit mit Sony.

Kojima arbeitet mit Grössen aus Film und Fernsehen zusammen und nähert sich seinem Traum, Filmregisseur zu werden. Eine Dokumentation namens „Connecting Worlds“ gewährt Einblicke in Kojimas Gedankenwelt und wurde bisher auf Filmfestivals gezeigt. Ab dem 23.02.2024 ist sie exklusiv auf Disney Plus verfügbar.