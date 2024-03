Fantasy Basel 2024: Viele bekannte Namen

"The Hobbit"-Star Graham McTavish und Anna Popplewell aus "Die Chroniken von Narnia" besuchen die Fantasy Basel. Daneben erwarten die Besuchenden weitere Berühmtheiten aus der Film- und Serienwelt.

Der schottische Schauspieler Graham McTavish kommt an die Fantasy Basel. Er ist bekannt für seine Rollen als grimmiger Zwergenkrieger Dwalin in der "Hobbit"-Filmtrilogie, Dougal MacKenzie in "Outlander" und Sigismund Dijkstra im Netflix-Fantasy-Drama "The Witcher".

Ebenfalls bestätigt ist die englische Schauspielerin Anna Popplewell. Internationale Bekanntheit erlangte Popplewell mit ihrer Rolle als Susan Pevensie in der Fantasy-Filmreihe "Die Chroniken von Narnia". Sie spielte auch in 62 Folgen der Erfolgsserie "Reign" mit. Zuletzt war sie im neuesten Film der "The Conjuring"-Reihe "The Nun 2" zu sehen. Die beiden erzählen an der Fantasy Basel von ihrer Arbeit in der Filmwelt und stehen für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Film- und Serienfans dürfen sich ausserdem auf die Schauspieler Cara Buono aus "Stranger Things", Staz Nair aus "Game of Thrones" sowie Chris Rankin aka Percy Weasley aus der "Harry Potter"-Filmreihe freuen.

Bekannte Stimmen aus Final Fantasy und One Piece

Auch dieses Jahr sind bekannte Synchronsprecher zu Gast an der Fantasy Basel. Mit Vincent Fallow und Toni Michael Sattler wurden gleich zwei Stimmen aus den "Final Fantasy" Spielen in die Liste von geladenen Gästen aufgenommen. Weiterhin sind mit Max Felder, Daniel Schlauch und Kaiji Tang die Stimmen aus bekannten Anime-Serien wie "One Piece", "Attack on Titan" und "Jujutsu Kaisen" zum Festival eingeladen. Mit Doug Cockle (Geralt von Rivia in "The Witcher") und Julia Casper (Aloy in "Horizon Zero Dawn", Prinzessin Zelda in "The Legend of Zelda") wird das hochkarätige Line-Up vervollständigt.

Streamingstars und Creators treffen

Mit über einer Million Abonnenten auf der Streaming-Plattform Twitch hat sich die Deutsche Influencerin Reved in kurzer Zeit eine beachtliche Community aufgebaut. In mobilen IRL-Streams nimmt sie ihre Community regelmässig mit und gibt einen Einblick in ihren Alltag.

Auch der Social Media Star Ernesto "Erné" begeistert seine Fans mit regelmässigen Livestreams und betreibt einen der grössten FIFA-Kanäle in Deutschland. In letzter Zeit hat er eine Menge IRL-Inhalte hinzugefügt, wie z. B. Food-Touren oder Stadionbesuche.

Weitere Stars aus der Social-Media-Welt werden in Kürze kommuniziert.