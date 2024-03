Fantasy Basel 2024: So viele Social-Media-Stars wie noch nie

So viele Content Creators wie noch nie – an der Fantasy Basel ist auch eine Vielzahl unterschiedlicher Stars von Plattformen wie Twitch, YouTube, TikTok und Instagram eingeladen. Das Festival zeigt damit spannende Popkultur auch aus digitalen Welten. Fans sowie Follower erhalten die Möglichkeit, ihre Idole live zu erleben, Autogramme zu ergattern und gemeinsame Fotos mit nach Hause zu nehmen.

Am diesjährigen Festival ist mit Jasmin Sibel (alias Gnu) eine der grössten Gaming Youtuberinnen Deutschlands zu Gast. Mit 1.4 Millionen Abonnenten auf ihrem Hauptkanal und über 560’000 auf ihrem Zweitkanal "Verspieltes Gnu" hat sie sich eine riesige Community aufgebaut. Ihre Inhalte reichen von Spielen im Horrorgenre bis hin zum Testen der absurdesten Mobile Games.

Mit über 10 Jahren YouTube-Erfahrung zählt Vik (alias iBlali) zu den Urgesteinen der Szene. Ist er damals vor allem durch seine wilden Comedy-Formate bekannt geworden, hat er sich mit der Zeit weiterentwickelt und seinen Content angepasst. Neben verschiedenen Games aus dem Nintendo-Universe unterhält Vik seine Zuschauer nun regelmässig mit Realtalk- und Reaction-Content.

Reved ist eine der einflussreichsten Content Creatorinnen im deutschsprachigen Raum. Mit der Gründung der "Stream Awards" hat sie eine bedeutende Plattform geschaffen, um herausragende Leistungen im Bereich der Content Creation zu würdigen. In ihren Streams und Videos vereint sie eine breite Palette von Formaten aus verschiedenen Bereichen, von Gaming bis hin zur Musik.

Der Youtuber und Streamer Sterzik überzeugt hingegen bei Shooter- und Strategiespielen vor allem mit humorvollem Storytelling und spannender Schauspielerei. Cengiz bringt seinen Zuschauenden die volle Ladung gute Laune und Entertainment und begeistert mit seinem ganz eigenen Content-Mix.

Weitere Social Media Stars, die am Festival teilnehmen, sind KingChris, Kalle, Lara Loft, Hiro von "Einfach Japanisch", Ernesto "Erne", Layna und Yvraldis. Auch sie werden in interessanten Panels von ihrem Alltag als Content Creator erzählen und für die Fans da sein.

Eine neue Stage für alles rund um Gaming und Communities

Neben einem vollgepackten Programm und so vielen geladenen Gästen wie noch nie zuvor, erweitert das Festival seine Bühnenvielfalt - die neue Gaming & Community Stage bietet Platz für neue vielfältige Inhalte und liegt in unmittelbarer Nähe zu Ausstellern aus den Bereichen E-Sports und Game Design. So bietet sich für Besuchende die einmalige Gelegenheit, gegen Creators wie auch andere bekannte Persönlichkeiten eine Runde zu zocken oder den Profis beim Spielen zuzusehen.

In sechs Hallen und auf 90'000 Quadratmetern ist ein einzigartiger Programm-Mix aus Filmen und Serien, Games und Brettspielen, Comics und Anime, sowie Science-Fiction und der Erforschung des Weltalls erlebbar. Auf insgesamt acht Bühnen sind zum Jubiläum so viele Stars wie noch nie anzutreffen.

20% Rabatt auf das ÖV-Ticket!

Fans und Besucher, die mit dem Öffentlichen Verkehr ans Festival reisen, vermeiden nicht nur Stress und Parkplatzsorgen: mit dem Rail Away Angebot erhalten Anreisende mit der SBB 20% Rabatt auf die An- und Rückfahrt mit dem ÖV.

Weitere Infos zum Angebot findest du auf sbb.ch.