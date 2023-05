Fantasy Basel: Astronauten, Alien Hunter und MarsbewohnerInnen

Vom 18. bis zum 20. Mai treffen sich erneut über 60'000 Menschen an der "Fantasy Basel - The Swiss Comic Con" in der Messe Basel. Das vielseitige Programm rund um Popkultur, Filme und Serien, Games, Cosplay, Comics, Anime ermöglicht auch spannende Ausblicke ins Universum und schafft so eine Brücke von Science-Fiction zur Wissenschaft.

Dreitägiges Panelprogramm auf der Space Stage

Die Besuchenden erwarten spannende Vorträge von WissenschaftlerInnen aus aller Welt. Aus den USA reist der als Alien-Jäger bekannte Forscher Dr. Seth Shostak an. Aus Deutschland mit dabei ist die Forscherin für ausserirdische Besiedlung Dr.-Ing. Christiane Heinicke. Die Geophysikerin entwickelt an der Universität Bremen Lebens- und Arbeitsräume für den Mond und den Mars. Christiane Heinicke probte ein Jahr lang das Leben auf einer simulierten Mars-Station auf Hawaii. Mit Claude Nicollier ist auch ein echter Astronaut vor Ort.

Weitere hochkarätige RednerInnen von Schweizer Universitäten und der ETH geben Einblicke in ihre spannenden Forschungsarbeiten. Zu sehen und zu hören sind unter anderem Dr. Audrey Vorburger, Astrophysikerin der Universität Bern, die in die ESA-Mission Juice involviert ist, und Maria Schönbächler, Kosmochemikerin der ETH Zürich, die vor wenigen Monaten in der Antarktis auf Meteoriten-Jagd war.

Rund 150 Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Nationalen Forschungsschwerpunkts (NFS) PlanetS entdecken und entschlüsseln laufend neue Rätsel rund um die Exoplaneten und unser eigenes Sonnensystem. An der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con haben Interessierte die Gelegenheit, direkt mit Forschenden des NFS PlanetS und den anderen anwesenden Wissenschaftlerinnen in Kontakt zu treten und Fragen zu stellen

Das James-Webb-Teleskop kommt nach Basel

Das Motto des Swiss Space Museums lautet dieses Jahr "Out There Beyond the Limits". Das Museum bringt ein Modell des weltberühmten James-Webb-Teleskops im Massstab 1:4 sowie eine grosse, interaktive Weltraum-Ausstellung nach Basel. Über 800 Stunden haben Freiwillige an der originalgetreuen Nachbildung des modernsten Teleskops der Welt gearbeitet. Ausserdem zu sehen ist sind Modelle des Hubble Weltraum-Teleskops und der Raumsonde Juice sowie ein ferngesteuerter Mars-Rover. Nebst faszinierenden Experimenten und interaktiven Erlebnissen für die ganze Familie wird auch das im Sommer erscheinende Globi-Buch "Globi im Weltraum" vorgestellt – natürlich ist Globi live dabei und macht Experimente!

Unter dem Titel "Treasures of Space Flight" zeigt das Swiss Space Museum zudem mehrere historische Originalobjekte aus der Raumfahrt, die noch nie in Europa zu sehen waren. Dazu gehört die Survival-Ausrüstung des Mercury-Astronauten Scott Carpenter sowie ein Wissenschaftspanel der Raumstation Skylab und der In-Flight-Anzug, den der Skylab-Astronaut Ed Gibson 84 Tage lang im All getragen hat.

Hunderte Stormtrooper reisen an

Zum Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Swiss Garrison, einer "Star Wars"-Fangruppe, findet eine grosse "Star Wars"-Fanausstellung mit riesigen Filmrequisiten statt. Die Veranstalterinnen erwarten zudem über zweihundert Stormtrooper in originalen Kostümen, welche an der Fantasy Basel aufmarschieren, begleitet von weiteren Besuchenden aus fernen Galaxien.