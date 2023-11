Fantasy Basel: Ticketverkauf für die Jubiläumsausgabe gestartet

Tickets für die Jubiläumsausgabe der Fantasy Basel sind ab sofort erhältlich. Vom 9. bis 11. Mai 2024 bespielen die Veranstaltenden dank einer zusätzlichen Halle insgesamt 90'000 m2. Das Visual zum Jubiläum zeichnete der international renommierte Starzeichner Stanley Artgerm Lau.

Über die Auffahrtstage 2024 feiern jährlich zehntausende Fans von Gaming, Cosplay, Film, Comics und Anime Popkultur in allen Facetten. Erwartet werden rund 80'000 Besucher. Speziell für die Jubiläumsausgabe wird für das Festival ein Dreitagesticket mit Early Access zum Festivalgelände und einem Jubiläums-Merchandise-Bundle angeboten.

Starzeichner Stanley "Artgerm" Lau designte das Visual 2024

Das diesjährige Visual illustrierte der in Singapur ansässige Stanley "Artgerm" Lau. Als Illustrator und Designer arbeitet er für Top-Brands in der Unterhaltungs- und Gaming-Industrie, wie Capcom, DC Comics oder Marvel Comics. Zu seinen populärsten Covers zählen Supergirl, Cat Woman und Wonder Woman. Den Veranstaltenden ist es eine grosse Ehre, für das Jubiläumsvisual mit einer weltweit renommierten Comic-Koryphäe wie Stanley "Artgerm" Lau zusammenzuarbeiten. Artgerm wird zusammen mit weiteren nationalen und internationalen Künstlern im zum Jubiläum erweiterten Comic-Bereich der Fantasy Basel anzutreffen sein. Ausserdem stellen über 300 Künstler & Künstlerinnen in der Artist Alley aus.

Europaweit das vielfältigste Programm

Die Fantasy Basel hat sich in den letzten neun Jahren als einer der grössten Popkulturevents Europas etabliert. Die Vielfalt der Ausstellungen und Aktivitäten ist einzigartig und begeistert nicht nur Nischen, sondern zieht ein breites und interessiertes Publikum an. 2024 werden daher die Gaming-, E-Sports- und Brettspiel-Zonen weiter ausgebaut, die Asian Food Zone wird vergrössert und auch das Line-up der Content Creators bekommt Zuwachs.

Speziell am Festival ist die Space-Halle, die den Besuchenden sowohl Raumfahrt und Wissenschaft als auch Science-Fiction durch ein vielseitiges Bühnenprogramm näherbringt. Zu den weiteren Highlights zählen die Cosplay-Wettbewerbe und das Cosplay Village, welche Cosplayer & Cosplayerinnen aus aller Welt nach Basel locken und die Fantasy Basel zu einem international relevanten Treffpunkt machen. Welche Stargäste aus der Film- und Serienwelt über Auffahrt am Festival anzutreffen sind, geben die Veranstaltenden in den kommenden Wochen laufend bekannt.

Tickets fürs Festival sind ab sofort im Vorverkauf exklusiv via Ticketcorner erhältlich. In den letzten Jahren waren einzelne Ticketkategorien ausverkauft. Es lohnt sich daher, den Vorverkauf frühzeitig zu nutzen. Die Veranstaltenden empfehlen ausserdem, Tickets direkt über Ticketcorner und nicht über Wiederverkaufsplattformen zu erwerben und die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu planen.