Reveal von Dragon Age: Dreadwolf für Sommer angekündigt

Freudige Neuigkeiten für Fans des “Dragon Age”-Franchise: Die Fortsetzung der Saga mit dem Untertitel “Dreadwolf” soll in diesem Sommer einen “vollen Reveal” bekommen. Dies lässt einen Release noch in diesem Jahr als realistische Möglichkeit erscheinen, was von Jeff Grubb zudem bestätigt wurde. Der tief in der Gaming-Branche verwurzelte Journalist und renommierte Leaker berichtet nämlich, dass die Entwickler „ziemlich zuversichtlich“ seien, dieses Release-Fenster zu erreichen.

Jeff Grubb : Bioware to show Dragon Age Dreadwolf in summer and to launch later this yr



No confirmation but internally they are confident.https://t.co/mhu5CoW5km pic.twitter.com/nlvdKqU4bF