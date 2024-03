Dragon's Dogma II ohne Multiplayer

Aktuell gibt es fast täglich neue Informationen zu "Dragon's Dogma II", aber das ist bei dem relativ nahen Releasetermin ja eigentlich auch kein Wunder. Jetzt bot Director Hideaki Itsuno neue Einsichten zu Capcom langfristigen Plänen mit dem Action-Rollenspiel.

So sagte Itsuno jetzt in einem Interview, dass kein Multiplayer-Modus für "Dragon's Dogma II" angedacht ist. Vielmehr sollen wir hier ein reinrassiges Einzelspieler-Erlebnis geboten bekommen.

In "Dragon's Dogma II" erleben Spieler die Geschichte des Erweckten, eines Champions, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde. Während der Schauplatz der Fortsetzung die üppigen Hügel des Kassikers "Dragon's Dogma" und seiner Dark Arisen-Erweiterung widerspiegelt, findet dieses neue Abenteuer in einer Parallelwelt statt, in der zwei Nationen mit unterschiedlichen Ansätzen gegen die Drachenbedrohung kämpfen. Königinregentin Disa hat einen falschen Erweckten eingesetzt, um die Kontrolle über das Königreich Vermund für ihren Sohn zu bewahren. Simultan betrachtet die Biestren-Nation Battahl die andersartigen Vasallen als Quelle des Unglücks und hat sich der Anbetung der Strahlenden Flame und ihrer Kaiserin Nadinia zugewendet, um das Unglück abzuwenden.

"Dragon's Dogma II" erscheint am 22. März für PS5, Xbox Series X und den PC.