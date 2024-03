Dragon's Dogma II: Probleme mit der Bildrate

Simultan zum heutigen Release von "Dragon's Dogma II" häufen sich Meldungen über Probleme mit dessen Bildrate. Capcom hat sich mittlerweile ebenfalls dazu geäussert.

Demnach scheint vor allem die PC-Fassung von "Dragon's Dogma II" von den Problemen betroffen zu sein. Capcom verspricht hier bereits Abhilfe in der Zukunft, was wohl auf einige Patches hindeutet. Die Konsolenfassungen haben allerdings offenbar ebenfalls Performance-Probleme.

In "Dragon's Dogma II" erleben Spieler die Geschichte des Erweckten, eines Champions, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde. Während der Schauplatz der Fortsetzung die üppigen Hügel des Kassikers "Dragon's Dogma" und seiner Dark Arisen-Erweiterung widerspiegelt, findet dieses neue Abenteuer in einer Parallelwelt statt, in der zwei Nationen mit unterschiedlichen Ansätzen gegen die Drachenbedrohung kämpfen. Königinregentin Disa hat einen falschen Erweckten eingesetzt, um die Kontrolle über das Königreich Vermund für ihren Sohn zu bewahren. Simultan betrachtet die Biestren-Nation Battahl die andersartigen Vasallen als Quelle des Unglücks und hat sich der Anbetung der Strahlenden Flame und ihrer Kaiserin Nadinia zugewendet, um das Unglück abzuwenden.

"Dragon's Dogma II" kann auf PS5, Xbox Series X und dem PC gespielt werden.