Dune: Awakening: Neues Gameplay

Funcom hat auf dem ersten von mehreren geplanten "Dune: Awakening"-Direct-Showcases einen neuen Trailer und eine Featurette zu "Dune: Awakening" gezeigt. Soe Gschwind moderierte die 15-minütige Show, auf der spektakuläres neues Material zum Open World-Survival-MMO auf dem gefährlichsten Planeten des Universums enthüllt wurde.

Nach der Ankündigung von "Dune: Awakening" im lang vergangenen Jahr 2022 hat Funcom sich mit neuen Informationen zurückgehalten. Zum Release von "Dune: Part 2" im Kino sind die Entwickler nun aber bereit, zu zeigen, was unter der sandigen Oberfläche in der Zwischenzeit alles gewachsen ist.

In der Featurette "Creating Worlds: From Book to Film to Game" nimmt Funcom die Zuschauer mit auf eine atemberaubende Reise nach Arrakis. Interviews mit Greig Fraser, dem Oskar-preisgekrönten Cinematographen von Denis Villeneuves Dune Part 1 und 2 und Joel Bylos, Creative Director bei Funcom, zeigen die kreative Schnittmenge zwischen Film und Spiel.

Der "Survive Arrakis"-Trailer hingegen explodiert mit kolossalen Sandwürmen und Ornithoptern aus dem Sand. Spieler müssen Materialien sammeln, um ihre Basis in ihrem eigenen Stil auszubauen, die lebensfeindliche Wüste in verschiedenen Gefährten erkunden, tödliche Techniken und Fähigkeiten bei den grossen Schulen des Imperiums lernen und es vom reinen Überleben bis hin zur Dominanz bringen.

Der Gameplay-Reveal-Trailer zeigt den atemberaubenden Umfang und die Freiheit von Arrakis: