Regisseur arbeitet bereits an Dune 3

Während die Arbeiten an "Dune: Part Two" in vollem Gange sind (Kinostart 14. März 2024), ist bekannt geworden, dass Regisseur Denis Villeneuve eine Trilogie aus der Saga machen will. Die Arbeiten an einem dritten Teil soll Villeneuve bereits aufgenommen haben. Wie wir in einem Interview von Empire erfahren, soll der Film auf Frank Herberts Sequel-Buch "Dune Messiah" basieren. Herbert schrieb das Buch als eine "Warnung", nachdem seine Leser seiner Meinung nach ungerechtfertigterweise Protagonist Paul Atreides als Helden wahrgenommen hatten. Dieser Aspekt des Romans soll in den Plänen von Villeneuve zur Geltung kommen.

Bisher gibt es jedoch wie zuvor auch bei "Dune: Part Two" keine Garantie für den auf "Dune Messiah" basierenden Film. Derzeit besteht das Projekt lediglich aus "Wörtern auf Papier" und einem entschlossenen Traum des Regisseurs, welcher in Kooperation mit anderen das Drehbuch für die ersten beiden Filme schrieb. Darüber hinaus erfahren wir aus dem Interview, dass, falls das Projekt realisiert werden kann, er keine weiteren Bücher des "Dune"-Universums verfilmen will, weil diese eine "esoterische" Richtung aufgenommen hätten.