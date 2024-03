Shogun auf Disney+ bricht weltweit Rekorde

Die erste Folge der zehnteiligen Mini-Serie "Shōgun" von FX, eine epische Saga über Krieg, Leidenschaft und Macht, die im feudalen Japan spielt und auf dem Bestsellerroman von James Clavell basiert, erreicht weltweit 9 Millionen Views auf Hulu und Disney+, basierend auf einem Streamingzeitraum über 6 Tage. Damit liegt die Premiere der Serie weltweit auf dem 1. Platz aller Scripted General Entertainment Serien.

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist "Shōgun" die erfolgreichste FX Premiere auf Hulu, knapp vor "The Bear" Staffel 2, unterstützt durch die Einschaltquoten von Hulu auf Disney+. International steht "Shōgun" ebenfalls an der Spitze aller Veröffentlichungen von General Entertainment Serien, noch vor der 1. Staffel "The Kardashians".

Die ersten drei Episoden von "Shōgun" sind jetzt verfügbar, neue Episoden werden bis zum 23. April 2024 wöchentlich dienstags veröffentlicht. Ab Dienstag, den 12. März ist die neue Folge "The Eightfold Fence" (OT) auf Disney+ zum Streamen verfügbar

"Shōgun" wurde von Rachel Kondo und Justin Marks entwickelt, wobei Marks auch als Showrunner und ausführender Produzent fungiert, gemeinsam mit Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca und Rachel Kondo. Neben Cosmo Jarvis in der Hauptrolle als John Blackthorne führt die Serie einen hochkarätigen japanischen Cast auf, wie es ihn in einer amerikanischen Produktion noch nie gegeben hat, darunter Produzent Hiroyuki Sanada als Lord Yoshii Toranaga, Anna Sawai als Toda Mariko, Tadanobu Asano als Kashigi Yabushige, Hiroto Kanai als Kashigi Omi, Takehiro Hira als Ishido Kazunari, Moeka Hoshi als Usami Fuji, Tokuma Nishioka als Toda Hiromatsu, Shinnosuke Abe als Buntaro, Yuki Kura als Yoshii Nagakado, Yuka Kouri als Kiku, and Fumi Nikaido als Ochiba no Kata.

