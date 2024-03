Neu auf Disney+ im April 2024

Disney+ taucht ein in die faszinierende Vielfalt unseres Planeten mit der „Earth Day Sammlung“ und zeigt dabei die atemberaubenden Ozeane, erklimmt die majestätischen Gipfel und betrachtet die Welt aus neuen Perspektiven. National Geographic, Disney+ und Disneynature präsentieren packende Dokumentationen, die das Leben der Wildtiere begleiten, und auch die Bedrohungen durch Klimawandel und menschlichen Einfluss aufzeigen. Am Earth Day lädt der Streaming-Service dazu ein, das Bewusstsein für unseren Planeten zu schärfen und ihn zu schützen – nicht nur an diesem, sondern an jedem Tag. Als ganz besonderes Highlight startet am 22. April "Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse". Der neue Teil der Emmy-prämierten Reihe "Die geheimnisvolle Welt der..." von James Cameron beeindruckt mit spektakulären Aufnahmen und spannende Fakten rund um die scheinbar mühelos durchs Wasser gleitenden "Blaublüter" mit den acht langen Tentakeln und den unzähligen Saugnäpfen.

Highlights zum Earth-Day am 22. April

Die geheimnissvolle Welt der Oktopusse (ab. 22.4.)

Die geheimnissvolle Welt der Elefanten (bereits verfügbar)

Die geheimnissvolle Welt der Wale (bereits verfügbar)

Queens - Königinnen des Tierreichs (bereits verfügbar)

Europa von oben (bereits verfügbar)

Europas verbogene Naturwunder (bereits verfügbar)

