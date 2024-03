Trailer zur neuen Staffel Doctor Who

Disney+ hat den Trailer für die kommende Staffel von "Doctor Who" veröffentlicht. In diesem bekommt ihr einen Einblick in die neuesten Folgen, in der der fünfzehnte Doctor, gespielt von Ncuti Gatwa, und Ruby Sunday, dargestellt von Millie Gibson, in der Tardis durch Zeit und Raum reisen – und dabei die groovigen 60er Jahre, die Regency-Ära in England, eine vom Krieg zerrissene Zukunft und vieles mehr erleben!

Der Trailer zeigt einen ersten Blick auf Indira Varmas ("Game of Thrones") Character, die Duchess, und auf Callie Cooke ("Henpocalypse!"), die einen Auftritt in der kommenden Staffel haben wird. Weitere Gastdarsteller sind im Trailer zu sehen, darunter Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Bonnie Langford, Jinkx Monsoon, Jemma Redgrave, Lenny Rush und Angela Wynter.

In der Schweiz und Liechtenstein startet die Serie am 11. Mai auf dem Streaming-Service. In Grossbritannien beginnt die Staffel zeitgleich auf BBC iPlayer, gefolgt von BBC One am selben Tag. Die Zuschauer kehren zurück zum Special "Doctor Who: Vom Himmel hoch", welches im vergangenen Dezember Premiere feierte, und erleben zwei brandneue Episoden. Neue Folgen werden freitags auf Disney+, wo verfügbar, veröffentlicht und samstags auf BBC und BBC iPlayer in Grossbritannien ausgestrahlt.

In den Hauptrollen sind Ncuti Gatwa und Millie Gibson zu sehen. "Doctor Who" wird von Bad Wolf zusammen mit BBC Studios für Disney Branded Television und BBC produziert. Unter der kreativen Leitung von Davies gehören Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner und Jane Tranter zu den weiteren ausführenden Produzenten.