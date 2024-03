Disney+: Wish feiert am 3. April Premiere

Der Animationsfilm "Wish" der Walt Disney Animation Studios wird ab dem 3. April auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein und führt Zuschauerinnen und Zuschauer in das magische Königreich Rosas, wo Asha, eine scharfsinnige Idealistin, einen Wunsch äussert, der so mächtig ist, dass er von einer kosmischen Kraft erhört wird – einem kleinen Stern mit grenzenloser Energie.

In dem für den Golden Globe nominierten Film stellen sich Asha und Star einem furchterregenden Feind – dem Herrscher von Rosas, König Magnifico. Um ihre Gemeinschaft zu retten, beweist sie, dass wundersame Dinge geschehen können, wenn der Wille eines mutigen Menschen mit der Magie der Sterne verbunden wird.

Mit den deutschen Stimmen von u.a. Hazel Brugger, Patricia Meeden und Julia Beautx sowie Helene Fischer, die den Abspannsong singt, wird der Film von Oscar®-Preisträger Chris Buck und Fawn Veerasunthorn inszeniert und von Peter Del Vecho und Juan Pablo Reyes Lancaster Jones produziert. „Wish“ basiert auf dem Drehbuch von Jennifer Lee und Allison Moore und enthält Originalsongs von Julia Michaels und Benjamin Rice sowie die Originalmusik des Komponisten Dave Metzger.