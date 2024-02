Respawns Star Wars Titel ein Mandalorian-Game?

EA kündigte vor einiger Zeit an, dass Respawn Entertainment an einem Single Player First-Person Shooter arbeitet. Weitere Informationen zu dem Spiel unter der Leitung von Peter Hirschmann, der zuvor auch als Executive Producer der originalen “Star Wars Battlefront”-Games fungierte, waren seitdem jedoch Mangelware. Tom Henderson von Insider Gaming verrät uns nun einige Details, die jedoch, da sie nicht offiziell bestätigt wurden, noch als Gerüchte einzuordnen sind. Das Spiel sei in einem frühen Entwicklungsstadium und “noch ein oder zwei Jahre entfernt”.

EXCLUSIVE - Respawn is Developing a First-Person Star Wars Mandalorian Gamehttps://t.co/ITJT8n2Kwa — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) February 16, 2024

Den Angaben zufolge sollen wir einen Mandalorianer während der Herrschaft des galaktischen Imperiums spielen, auf der “Star Wars”-Zeitleiste also zwischen den Filmen “Die Rache der Sith” und “Die Rückkehr der Jedi”, also zwischen Episoden 3 und 6. In dieser für Kopfgeldjäger lukrativen Zeitperiode sollen in dem Spiel vor allem die Worte “tot oder lebendig” eine wichtige Rolle spielen, weswegen wir quer durch die Galaxie reisen. Ob wir “Din Djarin” von der Disney Plus-Serie “The Mandalorian”, den Charakter “Boba Fett” oder einen anderen Mandalorianer spielen, bleibt offen. Ebenso ist nicht bekannt, ob es einen Multiplayer-Modus geben wird, obwohl frühere Stellenausschreibungen darauf hindeuteten, ebenso wie, dass das Spiel von älteren Titeln wie “Dark Forces” und “Jedi Knight” inspiriert sei.

Es versteht sich von selbst, dass für einen Mandalorianer auch verschiedene technische Hilfsmittel dazugehören. Im Bericht genannt werden unter anderem ein Enterhaken, ein Visier zum Markieren von Gegnern, eine Handgelenk-Rakete und selbstverständlich auch ein Jetpack.