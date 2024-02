Der weisse Hai: Horror-Legende trifft auf Roblox

Der Kult-Horrorfilm „Der weisse Hai“ aus dem Jahr 1975 findet unerwartet seinen Weg zu „Roblox“, wie ein veröffentlichter Trailer beweist.

Das von Orange Comet / Gcraft in Zusammenarbeit mit Universal entwickelte Spiel mit dem Namen „Jaws: Infested Waters“ ermöglicht es den Spielern, entweder in die Rolle des Hais oder der Hai-Jäger zu schlüpfen. Die Aufgabe des Hais ist es, die Schwimmer zu verschlingen, nicht entdeckt zu werden und seine Fähigkeiten zu verbessern.

In der offiziellen Beschreibung heisst es:

„Tauche als furchterregender Hai oder mutiger Hai-Jäger in die Action ein, erfülle Missionen und spiele gegen deine Freunde, um zu sehen, wer den Kampf in den verseuchten Gewässern gewinnt und zur ultimativen Meereslegende wird. Kannst du die herzzerreissenden Gefahren des Ozeans überleben? Steig jetzt in das Abenteuer ein und bleib dran für spannende und aufregende Updates!“