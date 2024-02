JBL eröffnet eine musikalische Welt auf Roblox

JBL öffnet die Türen zu JBL Land, einer neuen "Roblox"-Welt, bei der Sound im Mittelpunkt steht. Die Audiomarke lädt Spieler dazu ein, ihren persönlichen Sound zu entdecken, zu produzieren und zu feiern. JBL Land heisst "Roblox"-Nutzerinnen und JBL-Fans willkommen, in eine Welt einzutauchen, in der Musik, Gaming und Kreativität aufeinandertreffen. Die einzigartige Möglichkeit, sich über Sound auszudrücken, hebt die Personalisierung von Avataren und das Spielerlebnis auf ein neues Level.

"Mit der Einführung von JBL Land auf Roblox bieten wir unserer Community die Chance, ihre Persönlichkeit mithilfe von Sound zu unterstreichen. Die Spielerinnen können nicht nur das Land erkunden und ihre Avatare anpassen, sondern auch ihre einzigartige Klangidentität kreieren. Mit unserem Markeneintritt in die virtuelle Welt von Roblox nutzen wir die Möglichkeit, Markenkooperationen und Events weiter zu aktivieren und sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir freuen uns, in die virtuelle Welt von Roblox einzutauchen, um die nächste Generation von Musikliebhabern auf neuen Plattformen zu erreichen."

Daniel Lee, Chief Marketing Officer bei JBL

Sound, Stil und Selbstverwirklichung

JBL Land ist als lebendiger Raum konzipiert. Nutzer können sich nicht nur in coolen Spielen beweisen, sondern auch eigene "Soundbytes" entdecken und verdienen. Diese kurzen Soundeffekte, wie z.B. ein Reggea-Ton, ein Hundebellen oder der ikonische JBL Sound, können von den Spielern individuell gemischt werden, um ihre eigenen einzigartigen Tracks zu kreieren. Anschliessend ist es möglich, diese Sounds in verschiedenen Jukeboxen, welche im ganzen JBL Land zu finden sind, zu verteilen, wo sie wiederum von anderen entdeckt und gefeiert werden können. So kreiert die Community den JBL Land-Soundtrack. Darüber hinaus dienen die Jukeboxen als kleine Bühnen, auf denen jeder seinen grossen Auftritt erhält.

Im JBL Land wird es einen eigenen JBL Shop für In-World-Merchandise geben. Hier können die Spieler ihre JBLZ- oder "Robux"-Währung für exklusive virtuelle Produkte wie Kopfhörer oder tragbare Lautsprecher für ihre Avatare eintauschen und so ihr "Roblox"-Erlebnis weiter verbessern.

Spiele und saisonale Aktivierungen

Zum Start bietet das JBL Land drei dynamische Spiele an. Jedes davon bietet unterhaltsame und fesselnde Erlebnisse, welche die Kraft des Sounds zeigen. Die Community kann ab sofort die ersten Spiele entdecken und sich bereits auf weitere geplante Games freuen. Zum Start arbeitet JBL mit dem Creator Robuilds zusammen. Gemeinsam wird ein Film im JBL Land produziert, welcher das Publikum auf eine klangvolle Reise mitnimmt.

In Anlehnung an die langjährige Geschichte von JBL im Bereich Musik und Sound wird JBL Land das ganze Jahr über spezielle Roblox-Aktivierungen anbieten, darunter ein JBL Snow Party-Spiel, eine JBL Tomorrowland-Aktivierung, die JBL Music-Academy und virtuelle Markteinführungen neuer Produkte.

JBL Land hat ab dem 21. Februar 2024 seine Türen geöffnet. Auf die Community wartet ein Land voller Spiele, Kreativität und musikalischer Freiheit.