CES: Produktneuheiten von JBL

Im Rahmen der Consumer Electronic Show CES 2024 gibt Harman International einen Ausblick auf neue Produkte und Technologien. Im Geschäftsbereich Consumer Audio stellt das Unternehmen dabei einen neuen In-Ear-Kopfhörer, zwei neue Partyboxen, ein neues Mikrofon-Set, drei neue Bluetooth-Lautsprecher und drei neue Streaming-Mikrofone der JBL Quantum-Serie vor.

JBL Live TWS 3-Serie

Das Herzstück der Live TWS 3-Serie ist die neueste Version von JBLs erstem Smart Case. Dieses ermöglicht den Nutzern die volle Kontrolle über nahezu alle Funktionen in Echtzeit, ohne dass eine Verbindung zum Mobilgerät oder zur JBL Headphones App erforderlich ist. Mit der JBL Live TWS 3-Serie wird das kabellose Klangerlebnis auf ein neues Level gehoben - und das nicht nur in Sachen Sound. Mit nur einem Fingertipp auf das 1,45 Zoll grosse LED-Touch-Display werden viele Funktionen nun noch zugänglicher. Mit der True Adaptive Noise Cancelling-Funktion können Nutzer das Klangerlebnis über den Ear Canal Test in der eigens dafür entwickelten JBL Headphones App anpassen. Auf diese Weise wird ein individuelles und einzigartiges Sounderlebnis ermöglicht.

JBL PartyBox Club 120

Ausgestattet mit dem JBL Original Pro Sound liefert die JBL PartyBox Club 120 einen kraftvollen Sound und tiefe Bässe sowie eine dynamische Lichtshow, coole Lichtspiele und Stroboskopeffekte, die sich mit der Musik synchronisieren. Sie spielt bis zu 12 Stunden – und dank des leicht austauschbaren Akkus lässt sich die Partyzeit sogar verdoppelen. Die PartyBox Club 120 ist mit zwei Mikrofoneingängen und einem Gitarreneingang ausgestattet, zudem ist sie mit der JBL PartyBox App kompatibel.

JBL PartyBox Stage 320

Musik überall und zu jeder Zeit mit der JBL PartyBox Stage 320 und dem JBL Original Pro Sound. Zwei hochempfindliche Tieftöner und zwei Hochtöner bringen alle Details der Playlist auch bei höchster Lautstärke klar zu Geltung. Der Teleskopgriff und die breiten, stabilen Räder sorgen für einen leichten Transport. Mit einer grossen, multidimensionalen Lichtshow kann jeder Raum in die ultimative Partylocation verwandelt werden. Durch eine Spielzeit von bis zu 18 Stunden, welche mit einem leicht austauschbaren Akku* direkt in die Verlängerung gehen kann, müssen sich die Nutzer keine Sorgen mehr machen, dass die Party mitten im Song endet. Mit der Schnell-Ladefunktion FastCharge können in nur 10 Minuten zwei Stunden Spielzeit gewonnen werden.

JBL PartyBox Wireless Mic

Das JBL PartyBox Wireless Mic ist ein unverzichtbares Zubehör für alle JBL PartyBox-Lautsprecher und dazu einfach zu bedienen. Geliefert wird das JBL PartyBox Wireless Mic in einem Plug-and-Play-Pack mit zwei Mikrofonen. Diese garantieren die beste Leistung mit dem JBL PartyBox Cardioid Klang. Unerwünschte Geräusche wie Atem- oder Umgebungsgeräusche können mit dem JBL Stossdämpfersystem minimiert werden. Das neue Mikrofon ist benutzerfreundlich und verfügt über eine Spielzeit von bis zu 20 Stunden. Der Akku, kann während des Gebrauchs aufgeladen werden.

JBL Xtreme 4

Smarter Sound mit dem JBL Xtreme 4. Der Lautsprecher ist mit der AI Sound Boost-Technologie ausgestattet, welche Audio in Echtzeit mittels eines KI-basierten Algorithmus analysiert. So wird das akustische Ausgabesignal optimiert und ein kraftvollerer und klarerer Sound erzielt. Zwei Woofer, zwei leistungsstarke Treiber und doppelte JBL Bass-Radiatoren liefern mühelos einen dynamischen, fesselnden Sound mit tieferem Bass und vielen Details. Die Musik wird somit in jeder Umgebung zu einem immersiven Erlebnis.

JBL Clip 5

Musik zum Mitnehmen mit dem JBL Clip 5. Der kleine Lautsprecher lässt sich durch den neu gestalteten Karabiner mit grösserer Öffnung nun noch einfacher anklippen und mitnehmen. Der stylische Reisebegleiter bietet eine erhöhte Treiberleistung, die für einen klaren Sound und kräftigen Bass bei jeder Lautstärke sorgt. Mit bis zu 12 Stunden Spielzeit ist der JBL Clip 5 der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer.

JBL Go 4

Mit einem stärkeren Sound und kraftvolleren Bass als sein Vorgänger überrascht JBLs kleinster tragbarer Lautsprecher, der JBL Go 4, erneut mit seinem Sound. Das kompakte Soundwunder, welches überallhin mitgenommen werden kann, hat zudem eine neue Form und einen dickeren, strapazierfähigeren Griff, was es besonders handlich macht. Mit bis zu sieben Stunden Spielzeit und sechs verschiedenen Farbvarianten bietet der JBL Go 4 alles, was man braucht, um sofort durchzustarten.

JBL Quantum Stream Talk

Das Einsteigermodell der Produktreihe, das JBL Quantum Stream Talk, ist mit der JBL QuantumENIGINE PC-Software ausgestattet und ermöglicht Streamern und Podcasterinnen dadurch, ihren Equalizer optimal auf die individuelle Umgebung einzustellen. Die Supernierencharakteristik dieses schlanken, funktionalen Mikrofons macht es perfekt für Solo- Streaming und stellt sicher, dass störende Nebengeräusche aus dem Raum nicht aufgenommen werden. Ein integrierter Stossdämpfer im stabilen Mikrofonständer sorgt ausserdem dafür, dass Streams und Aufnahmen so rauschfrei wie möglich sind.

JBL Quantum Stream Wireless

Die perfekte Wahl für Creators, die häufig unterwegs sind, ist das JBL Quantum Stream Wireless. Das vielseitige und tragbare Mikrofon sorgt mit seiner Kugelcharakteristik für qualitativ hochwertige Soundaufnahmen, egal aus welcher Richtung der Ton kommt. Das JBL Quantum Stream Wireless kommt mit einem schlichten Dongle für eine automatische Verbindung und ist mit dem praktischen Aufbewahrungscase und seinem leichten, ansteckbaren Design perfekt zu transportieren. Die integrierte Umgebungsgeräuschunterdrückung sorgt für unterbrechungsfreie Aufnahmen ohne störende Hintergrundgeräusche.

JBL Quantum Stream Studio

Als Flaggschiff der Mikrofon-Serie hebt das JBL Quantum Stream Studio mit seinen drei speziell entwickelten Kondensatormikrofonen und einer Abtastrate von 192 kHz/24 Bit in Broadcast-Qualität jede Aufnahme auf ein professionelles Niveau. Mit dem bequemen Wechsel zwischen vier verschiedenen Aufnahmemustern wird beim Spielen, Streamen oder Aufnehmen garantiert jeder gehört – egal ob alleine, mit einem Co-Host oder in einem Raum voller Gäste. Die optimale Tonaufnahme wird auch durch die universelle Befestigungslösung des Mikrofons unterstützt. Das Mikrofon kann einfach im mitgelieferten Ständer gehalten werden oder an einen Auslegearm oder C-Klemmsystem befestigt werden und fügt sich somit perfekt in jedes Setup ein. Dank der RGB-beleuchteten Lautstärkeanzeige können Nutzer die Lautstärke schnell und einfach auf einen Blick erkennen. Für eine angenehmerer Tonaufnahme verstärkt der Dynamikkompressor des JBL Quantum Stream leisere Töne und verhindert, dass laute Geräusche in Aufnahmen, Anrufen oder Streams verzerrt werden.