CES 2024: ASUS / Republic of Gamers

ASUS Republic of Gamers (ROG) kündigte heute ein ganzes Arsenal an Gaming-Peripheriegeräten und -Zubehör auf der CES 2024 an.

Zu den neuen Produkten gehören die ultraleichte ROG Keris II Ace Gaming-Maus, die ROG Falchion RX Low Profile 65% Gaming-Tastatur, das ROG Cetra True Wireless SpeedNova Gaming-Headset, das ROG Carnyx USB-Kondensatormikrofon und der ROG Archer ErgoAir Gaming-Rucksack.

ROG Keris II Ace

Die ROG Keris II Ace ist eine ultraleichte Gaming-Maus für wettbewerbsorientierte Gamer und E-Sportler. Die Keris II Ace wurde mit dem Input und Feedback von E-Sport-Profis entwickelt und bietet mit ihrer schlanken, minimalistischen Ästhetik die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Form. Das umweltfreundliche, biobasierte Nylongehäuse wird aus erneuerbarem Rizinusöl gewonnen und wiegt insgesamt nur 54 Gramm, was die Ermüdung der Handgelenke bei Marathon-Gaming-Sessions deutlich reduziert. Die in der Keris II Ace verwendeten optischen Mikroschalter bieten eine konsistente Betätigung und sind mit einer Lebensdauer von 100 Millionen Klicks extrem langlebig.

ROG Falchion RX Low Profile

Die ROG Falchion RX Low Profile ist eine kompakte 65% Gaming-Tastatur, die Stil mit Leistung verbindet, indem sie Pfeil- und Navigationstasten geschickt in ihren 26,5 mm flachen Rahmen integriert. Mit den brandneuen vorgeschmierten optischen ROG RX Low-Profile Switches, zwei Silikon-Dämpfungsschichten und UV-beschichteten ABS-Tastenkappen bietet die Falchion RX Low Profile ein noch nie dagewesenes Tipp- und Spielerlebnis. Die ROG RX Low-Profile Switches verfügen über den einzigartigen hohlen quadratischen Schaft, vier Eckverankerungen und einen X-Stabilisator. Diese Kombination sorgt im Vergleich zu anderen Low-Profile-Schaltern für einen gleichmässigeren Tastenanschlag mit einer Entprellverzögerung von nahezu Null und weniger Tastenwackeln. Zu den weiteren praktischen Funktionen gehört ein multifunktionales Touchpanel für eine intuitive Bedienung. Dank der Tri-Mode-Konnektivität kann die Falchion RX Low Profile mit bis zu fünf Geräten gleichzeitig verbunden werden, drei davon über Bluetooth und jeweils eines über das 2.4-GHz-Frequenzband und USB. Der ROG Omni Receiver verarbeitet die Signale von einer Tastatur und einer kompatiblen Maus, so dass andere USB-Ports für zusätzliche Geräte frei bleiben. Die Benutzerinnen und Benutzer können einfach zwischen Windows- und MacOS-Modus wechseln. Die Falchion RX Low Profile wird mit einer Abdeckung geliefert, die sie unterwegs vor Stössen und Schlägen schützt und die Tastatur bei Nichtgebrauch vor Staub bewahrt.

ROG Cetra True Wireless SpeedNova

Das ROG Cetra True Wireless SpeedNova Gaming-Headset bietet unübertroffene Vielseitigkeit mit Bluetooth-Konnektivität und der kabellosen ROG SpeedNova 2,4-GHz-Technologie, um den Benutzern Gaming-Audio mit extrem niedriger Latenz zu liefern. Benutzer können hochauflösendes 24-Bit/96 kHz-Audio mit lebensechten Details geniessen, das durch die Dirac Opteo-Technologie weiter verbessert wird. Darüber hinaus optimiert die Adaptive ANC mit Auto-Modus die aktive Geräuschunterdrückung und passt sie an den Sitz der Ohrmuschel, die Form des Gehörgangs und die Umgebungsgeräusche an – für ein optimales Klangerlebnis. Die AI-Knochenschallmikrofone sorgen für eine präzise Sprachaufnahme und kristallklare Gesprächsqualität. Das ROG Cetra True Wireless SpeedNova bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 46 Stunden, kabelloses Aufladen, eine Schnellladefunktion und eine anpassbare ASUS Aura RGB-Beleuchtung für maximalen Stil.

ROG Carnyx

Das ROG Carnyx ist ein professionelles USB-Mikrofon mit Nierencharakteristik, einer 25-mm-Kondensatorkapsel für eine volle, warme Stimmwiedergabe und einer Abtastrate von 192 kHz/24 Bit für eine extrem detailreiche, hochauflösende Audioqualität. Es verfügt über einen Hochpassfilter, der tieffrequente Geräusche reduziert, um die Klarheit der Stimme zu verbessern, einen Popfilter, um Plosivlaute zu unterdrücken, und eine hochwertige Mikrofonspinne aus Metall, die externe Vibrationen minimiert, um dem Benutzer saubere und störungsfreie Aufnahmen zu ermöglichen. Zu den intuitiven Bedienelementen des Carnyx gehören eine Taste zum Stummschalten mit nur einem Tastendruck sowie ein multifunktionaler Drehknopf, mit dem die Lautstärke des Mikrofons und des Kopfhörers geregelt und der Hochpassfilter ein- und ausgeschaltet werden kann. Mit den anpassbaren Aura Sync RGB-Lichteffekten, die sich mit kompatiblen Produkten aus dem gesamten ROG-Ökosystem kombinieren lassen, können die Nutzerinnen und Nutzer ausserdem ihren Stil zeigen und ihrem Aufnahme- oder Streaming-Setup einen einzigartigen, einheitlichen Look verleihen.

ROG Tessen Mobile Controller

Der ROG Tessen Mobile Controller verfügt über das innovative ROG Foldable Hinge, das die Grösse des Controllers im zusammengeklappten Zustand um die Hälfte reduziert, so dass er mühelos in einer Tasche verstaut werden kann. Die unterschiedlich dicken Gummipads und der verlängerte Typ-C-Anschluss sorgen für Kompatibilität mit Android-Telefonen, ohne dass das Telefon aus der Tasche genommen werden muss. Der Tessen verfügt ausserdem über zwei zusätzliche hintere Paddles, die im Handumdrehen programmiert werden können, so dass Spielende komplizierte Befehle im Spiel einfach ausführen können. Ein 18-Watt-Pass-Through-Anschluss ermöglicht es Gamern, gleichzeitig zu spielen und ihr Handy aufzuladen. Das hochwertige, ergonomische Design des Tessens vermittelt das Gefühl, mit einem Spielkonsolen-Controller zu spielen. Die 18 mm ALPS-Joysticks bieten einen Bewegungsradius von 22° für eine präzise Steuerung. Die A-, B-, X- und Y-Tasten sowie das D-Pad verfügen über exklusive mechanische Schalter für eine besonders reaktionsschnelle Steuerung. Die Tastenbelegung und die Individualisierung der ROG-Buttons sowie die Einstellungen für die Aura-Beleuchtung können einfach in der Armoury Crate konfiguriert werden. Wird der Controller in der Hand gehalten, spiegelt sich das RGB-Licht in den Händen und sorgt für ein intensives Spielgefühl.

ROG Archer ErgoAir Gaming Backpack

Der ROG Archer ErgoAir Gaming-Rucksack verfügt über ein innovatives Airflow-Tunnel-Design im Rückenbereich, das für unvergleichlichen Komfort und Halt sorgt, den Rücken des Trägers effektiv stützt und das Notebook in der Innentasche schützt. Der Archer ErgoAir ist aus leichtem und strapazierfähigem 200D-Nylongewebe gefertigt und bietet mit einem Fassungsvermögen von 40 Litern Platz für Laptops bis 17 Zoll. Mit dem verstellbaren Rolltop können die Aussenmasse des Rucksacks je nach Ausrüstung angepasst werden. Der Archer ErgoAir verfügt über einen Gepäckgurt, versteckte Taschen und einen schnell zugänglichen Seitenreissverschluss. Dieser unglaublich vielseitige Rucksack verfügt über ein komplettes Zubehörset, einschliesslich einer wasserdichten Regenhülle und einer Tasche. Das modulare Design des Rucksacks ermöglicht es auch, die Hülle, den Hüftgurt und die elastischen Schnüre als Hüfttasche oder Crossbody Bag zu verwenden.