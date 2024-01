CES 2024: GeForce-RTX-40er-SUPER-Serie

NVIDIA hat heute die GeForce-RTX-40er-SUPER-GPUs angekündigt - darunter die GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER und GeForce RTX 4070 SUPER, die die neuesten Spiele und den Kern von AI-gesteuerten PCs bilden.

Diese neueste Iteration der auf der NVIDIA-Ada-Lovelace-Architektur basierenden GPUs liefert bis zu 52 Shader TFLOPS, 121 RT TFLOPS und 836 AI TOPS, um die Leistung von Spielen und Kreationen zu steigern - und bieten eine Leistung, um neue Unterhaltungswelten und -erlebnisse zu entwickeln. Die GeForce RTX 4070 SUPER ist ab 599 US-Dollar erhältlich.

PC-Spieler verlangen nach der allerbesten Grafikqualität, und AI-gestützte NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution, Frame Generation und Ray Reconstruction verbinden sich mit Raytracing, um atemberaubende Welten zu bieten - nur einen Klick entfernt in Titeln wie Diablo IV, Pax Dei und Horizon Forbidden West. Mit DLSS können sieben von acht Pixeln über AI generiert werden. Vollständiges Raytracing wird um bis zu 4x bei besserer Bildqualität beschleunigt.

"Für jeden, vom Spiele-Enthusiasten bis zum Kreativprofi, sind die GeForce-RTX-SUPER-GPUs einfach grossartige Upgrades. GeForce-RTX-SUPER-GPUs unterstützen über 500 RTX-Spiele und -Anwendungen und bereiten die Nutzer auf die Welle von generativen AI-Apps vor, die auf den PC kommen."

Matt Wuebbling, Vice President of Global GeForce Marketing bei NVIDIA

Ein AI-gestützter Sprung im PC-Computing

Die neuen GeForce-RTX-SUPER-GPUs sind die ultimative Möglichkeit, AI auf dem PC zu erleben. Spezialisierte AI Tensor Cores liefern bis zu 836 AI TOPS, um transformative Fähigkeiten für AI in Spielen, bei der Erstellung von Inhalten und bei der täglichen Produktivität zu ermöglichen. Die umfangreiche Software-Stack, der auf den RTX-GPUs aufbaut, beschleunigt die AI weiter.

NVIDIA TensorRT ist eine Software für leistungsstarke Deep-Learning-Inferenz, die einen Deep-Learning-Optimierer und eine Laufzeitumgebung mit niedriger Latenz und hohen Durchsatz für Inferenzanwendungen bietet. TensorRT-LLM für Windows ist eine Open-Source-Bibliothek, die die Inferenzleistung für die neuesten grossen Sprachmodelle beschleunigt. Bei AI-Workloads generiert die GeForce RTX 4080 SUPER Videos über 1,5 Mal schneller und Bilder über 1,7 Mal schneller als die RTX 3080 Ti.

Bei Spielen sorgt das AI-gestützte DLSS für ein besseres Spieleerlebnis. Währenddessen nutzen generative AI-Anwendungen wie Adobe Photoshop die Tensor Cores, um die Produktivität zu beschleunigen und kreative Workflows in Gang zu halten. Und für die Produktivität kann NVIDIA Broadcast Hintergrundgeräusche entfernen und nahtlose virtuelle Hintergründe bereitstellen.

Mit den GeForce-RTX-SUPER-GPUs können Anwender das volle Potenzial von AI auf Windows-PCs entfesseln.

Ein 4K-Monster: Die GeForce RTX 4080 SUPER

Die GeForce RTX 4080 SUPER ermöglicht vollständig ray-traced Spiele in 4K-Auflösung. Bei traditioneller Rasterisierung bietet die RTX 4080 SUPER ohne DLSS Frame Generation eine bis zu 1,4x schnellere Leistung als die GeForce RTX 3080 Ti. Mit 836 AI TOPS liefert DLSS Frame Generation einen zusätzlichen Leistungsschub und macht die RTX 4080 SUPER doppelt so schnell wie die RTX 3080 Ti. Die RTX 4080 SUPER bietet mehr Kerne und schnelleren Speicher für einen Leistungsvorsprung. Erhältlich ist sie ab dem 31. Januar ab einem Preis von 999 us$.

Präzises Spielen: Die GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Die RTX 4070 Ti SUPER ist die ideale GPU, um sehr hohe Bildwiederholraten in Auflösungen von 1440p bis 4K zu erzielen. Im Vergleich zur RTX 4070 Ti hat sie mehr Kerne, einen auf 16 GB vergrösserten Framebuffer und einen 256-Bit-Speicherbus, bietet somit also eine deutliche Steigerung der Speicherbandbreite auf 672 GB/Sekunden. Sie ist 1.6x schneller als eine RTX 3070 Ti und 2,5x mit DLSS 3. Die GeForce RTX 4070 Ti SUPER wird ab dem 24. Januar zum Preis von 799 us$ erhältlich sein.

Perfekt ausbalanciert: Die GeForce RTX 4070 SUPER

Die RTX 4070 SUPER verfügt über 20% mehr Kerne als die RTX 4070 und ist damit schneller als eine RTX 3090 bei einem Bruchteil der Energie. Mit DLSS 3 vergrössert sich der Vorsprung auf das 1.5-fache. Sie wird ab dem 17. Januar zum Preis von 599 us$erhältlich sein.