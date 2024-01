CES 2024: Samsung die Ära der AI-Bildschirme ein

Im Rahmen der CES 2024 hat Samsung seine Neuheiten im QLED-, MICRO LED-, OLED- und Lifestyle-Portfolio vorgestellt. Heimlicher Star der Präsentation ist der neue AI-Prozessor NQ8 AI Gen3, der für Samsung die Ära der AI-Bildschirme einläutet und die Rolle von Smart TVs neu definiert.

Das aktuelle Line-up besticht nicht nur mit verbesserten Bild- und Tonqualitäten, sondern auch mit AI-gestützten Funktionen, die mit Samsung Knox gesichert werden. Die AI-Bildschirme eröffnen eine Unterhaltungswelt mit den passenden Entertainment-Erlebnissen für ganz unterschiedliche, individuelle Lebensstile.

Die Geräte kommen im Frühjahr auch in der Schweiz auf den Markt.

"In dieser rundum vernetzten Welt ist es nicht mehr nur unser Anspruch, mit hochwertiger Bildqualität faszinierende Seherlebnisse zu schaffen. TVs können unser Leben bereichern – am Bildschirm und sogar abseits davon. Unsere neuen AI-Bildschirme, bei denen künstliche Intelligenz direkt in die Geräte integriert ist, können zum Herzstück im smarten Zuhause werden. Mit anderen kompatiblen Geräten im Haus verbunden, ermöglichen sie Nutzerinnen und Nutzer einen flexibleren Lebensstil."