MWC 2024: Samsung Galaxy AI Vision

Samsung zeigt auf dem Mobile World Congress 2024 die Möglichkeiten des mobilen Erlebnisses mit Galaxy AI Besucher des Samsung-Standes können Galaxy AI in allen Galaxy-Produkten hautnah erleben, allen voran die Galaxy S24-Serie. Galaxy AI wird auch auf das gesamte Samsung-Portfolio ausgeweitet, einschliesslich intelligenter Gesundheitsfunktionen mit der Galaxy Watch6-Serie und dem Galaxy Ring, der zum ersten Mal öffentlich vorgestellt wird.

"Unsere neuesten Galaxy-Produkte und -Innovationen erschliessen die Kraft der mobilen AI, um den Nutzerinnen und Nutzern in ihrem Alltag neue Möglichkeiten zu eröffnen. Wir freuen uns, auf dem MWC Galaxy AI in unserem gesamten Portfolio zu präsentieren, einschliesslich der Galaxy S24-Serie, und zu zeigen, wie leistungsfähig diese Geräte sind, um eine bessere, intelligentere und vernetzte Zukunft zu ermöglichen."

Fabrizio Camardella, Head of Mobile Division bei Samsung Schweiz

Der Beginn einer neuen Ära mit mobiler AI

Samsung zeigt am Stand die AI-Funktionen der Galaxy S24-Serie, die die Kommunikation und Kreativität der Nutzer fördern und in alltäglichen Situationen zum Leben erwecken. Dazu gehören Funktionen wie Live Translate, das von der AI auf dem Gerät unterstützt wird, um Telefonanrufe in beide Richtungen und in Echtzeit zu übersetzen und Sprachbarrieren zu überwinden. Circle to Search with Google ermöglicht eine schnelle und einfache, intuitivere Suche, um interessante Objekte mit nur einer Handbewegung entdecken zu können. Vorgestellt werden auch Note Assist, das komplexe Texte vereinfacht und gliedert, sowie Generative Edit, das es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, die Grösse und Position von Motiven in Fotos frei zu verändern und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen.

Samsung hat auf dem MWC ausserdem einen Bereich eingerichtet, in dem sich die Besucher von der Leistungsfähigkeit der Kameras der Galaxy S24-Serie überzeugen können. In besagtem Bereich, der einer dunklen Konzerthalle ähnelt, können Nahaufnahmen von kleinen Objekten auf der Bühne gemacht werden, um die Nightography-Fähigkeiten der Galaxy S24-Serie zu testen, die dank der AI-basierten ProVisual Engine6 von Galaxy stabiler bei schlechten Lichtverhältnissen ist.