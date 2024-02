World of Samsung 2024

Als einer der führenden Hersteller von vernetzten Geräten, hat Samsung gestern zur "World of Samsung" in Frankfurt eingeladen. Auf der Veranstaltung wurde die neueste Produktpalette von Samsung aus den Bereichen TV, Audio, Mobile, Home Appliances und Smart Home für 2024 vorgestellt.

Samsung

Wir bei Samsung entwickeln Produkte, die unseren Nutzerinnen und Nutzern ein komfortables und vernetzteres Leben ermöglichen. Von unserem ersten AI-Smartphone und dem meistverkauften QLED-Fernseher bis hin zu Kühlschränken, die mithilfe von AI-Technologie die Lebensmittel im Inneren analysieren und dabei helfen, den Überblick über die Einkaufsliste zu behalten – unsere Produkte werden durch SmartThings und AI-Innovation erlebbar gemacht. Auf der World of Samsung feiern wir, wie die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz heute schon da sind – und wie sie das Leben unserer Nutzerinnen und Nutzern jetzt und in Zukunft verbessern werden."

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer von Samsung Europe

World of Samsung bringt Medien und Partner nach Deutschland. Sie sehen nicht nur die neuesten Geräte von Samsung, sondern erleben auch deren AI-Funktionen. Diese machen das Leben weniger kompliziert, komfortabler und besser vernetzt. Samsung stellt während der Veranstaltung auch Details seiner «AI for All»-Vision vor. Diese konzentriert sich darauf, wie die AI-Technologie es den Menschen ermöglicht, ihre Geräte intuitiver und bequemer als je zuvor zu nutzen.

Aufbruch in eine neue Ära der mobilen AI und der Verbesserung des Alltags

Das Galaxy S24 Ultra, das Galaxy S24+ und das Galaxy S24, die im vergangenen Monat auf der "Galaxy Unpacked" Event erstmals vorgestellt wurden, ermöglichen neue mobile Erlebnisse mit Galaxy AI. Auf der World of Samsung konnten Besucherinnen und Besucher erfahren, wie AI fast jede Interaktion mit der Galaxy S24-Serie verbessert.

Live Translate zum Beispiel ermöglicht die Übersetzung von Telefongesprächen in beide Richtungen und in Echtzeit direkt in der App auf dem Smartphone. Wenn Nutzerinnen und Nutzer also einen Urlaub in einem fremden Land planen, können sie problemlos Hotelbuchungen aktualisieren, Abendessen reservieren und mit Einheimischen in Kontakt treten, selbst wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen.

Die neue Funktion Note Assist in der Samsung Notizen-App hilft bei der Erstellung von AI-generierten Zusammenfassungen von Meetings. Sie bietet auch vorgefertigte Vorlagen, um Notizen klar und übersichtlich zu organisieren.

Die Smartphones der Galaxy S24-Serie sind die ersten Samsung Geräte, die das intuitive, gestengesteuerte Circle to Search with Google besitzen. Um den Galaxy-Nutzerinnen und -Nutzern ein neues Tool zu bieten, wandte sich Samsung Galaxy an den weltweiten Marktführer für Suchfunktionen. Durch langes Drücken der Home-Taste können Elemente auf dem Bildschirm des Galaxy S24 eingekreist, markiert oder angetippt werden, um Suchergebnisse zu erhalten. So können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise Bilder aus den sozialen Medien direkt auswählen und zur Produktseite gelangen.

Home-Entertainment neu definiert mit den neuesten Fernseh- und Audio-Innovationen

Auf der World of Samsung wurde die 2024 TV- und Audio-Produktpalette vorgestellt, darunter die 2024 Neo QLED 8K-Fernseher und Micro LED-Innovationen, die Premium-Optionen für jede Nutzerin und jeden Nutzer bieten.

Samsung

Angetrieben von Samsungs bisher innovativstem Prozessor, dem NQ8 AI Gen 3, bietet der leistungsstarke und intelligente 2024 Neo QLED 8K eine unübertroffene Bildqualität. Der Gen3-Prozessor verfügt über eine geräteinterne AI-Engine (NPU), die zwei Mal schneller ist als der zuvor verwendete Gen2-Prozessor, und ist der bisher schnellste Prozessor von Samsung. Das Ergebnis ist eine Bildqualität, die Nutzerinnen und Nutzer näher als je zuvor an ihre Inhalte heranbringt. Für Sportfans löst der AI Motion Enhancer Pro gängige Probleme beim Streaming hochauflösender Spiele, indem er Ballverzerrungen reduziert. Er erkennt automatisch die Sportart und wendet das richtige Ballerkennungsmodell mit Hilfe von AI Deep Learning Technologie an.

Samsung

Ebenfalls auf der World of Samsung vorgestellt wurde die neue Transparent MICRO LED Innovation – eine Weiterentwicklung der Displaytechnologie, die ästhetisches Design mit technologischem Fortschritt verbindet. Sie bietet nicht nur eine naturgetreue Bildqualität, sondern lässt sich auch in zukünftige Technologien integrieren, um grenzenlose Möglichkeiten für transparente Displayanwendungen zu bieten. Darüber hinaus bietet Samsungs Transparent MICRO LED eine überragende Helligkeit, ein innovatives randloses Design und eine unübertroffene Transparenz dank eines grossen Öffnungsbereichs innerhalb jedes Pixels, wodurch die Klarheit der Inhalte verbessert wird, während die Sichtbarkeit von realen Objekten hinter dem Bildschirm erhalten bleibt.

Samsung

Auf der Veranstaltung wurden auch Samsungs neue Lifestyle-TV-Produkte und neue Funktionen vorgestellt, die den Nutzerinnen und Nutzern ein massgeschneidertes und personalisiertes Erlebnis bieten. Der Music Frame ist ein anpassbarer und vielseitiger Lautsprecher, der sich nahtlos in SmartThings integrieren lässt. Er funktioniert als unabhängiger kabelloser Lautsprecher oder kann über die Q-Symphony-Funktion mit einem Samsung-Fernseher und einer Soundbar gekoppelt werden, um die Surround-Sound-Funktionen zu erweitern und den Bass zu verstärken. Der Music Frame fügt sich in den Wohnraum ein, indem er sich als Bilderrahmen tarnt, um die Einrichtung zu ergänzen und gleichzeitig satten Surround-Sound zu liefern.

Aufwertung des vernetzten Heims mit AI-gesteuerten Geräten

Auf der World of Samsung wurden auch die BESPOKE-Geräte von Samsung vorgestellt, die durch verbesserte Konnektivität und AI-Integration einen noch höheren Benutzerkomfort bieten. Die BESPOKE-Haushaltsgeräte bieten mit ihrem eleganten Design und den neuesten AI-Funktionen einen futuristischen Stil und zusätzliche Funktionalität für das moderne Zuhause.

Der neue Family Hub Kühlschrank verfügt über neue, einzigartige Funktionen, wie AI Vision Inside, die eine interne Kamera und die "Vision AI"-Technologie nutzt, um automatisch eine Liste der Lebensmittel im Kühlschrank zu erstellen und zu aktualisieren, indem sie Lebensmittel identifiziert, wenn diese in den Kühlschrank gelegt oder herausgenommen werden. AI Vision Inside ermöglicht eine komfortable Verwaltung und Überwachung der Lebensmittel im Kühlschrank.

Auch andere Geräte der BESPOKE-Reihe nutzen die neuesten Fortschritte der AI. Dank einer neuen Umwälzpumpe und verbesserter AI-Algorithmen übertrifft die neue Bespoke AI-Waschmaschine die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz der Klasse A um bis zu 40%. Darüber hinaus nutzt die AI-Waschfunktion fünf verschiedene Sensoren, um die Waschleistung für jede Ladung intelligent anzupassen und so ein gründlicheres und effizienteres Waschen zu ermöglichen. Beim Bespoke Jet Bot Combo bedeutet die verbesserte AI-Objekterkennung, dass er jetzt noch präziser fahren kann, indem er die Anzahl der Objekte, die er erkennen kann, erweitert. Ausserdem verfügt er über AI Floor Detect, das verschiedene Oberflächen erkennt und die erforderliche Reinigungsleistung anpasst – wie beim Bespoke Jet AI-Stabstaubsauger.