Samsung Galaxy A55 5G und Galaxy A35 5G

Samsung hat heute das Galaxy A55 5G und das Galaxy A35 5G vorgestellt. Beide Geräte demonstrieren einmal mehr Samsungs Engagement, das Beste an mobilen Innovationen für alle verfügbar zu machen: Sie verfügen über umfangreiche Sicherheitsfunktionen wie Knox Vault, neue, von den Galaxy-Flaggschiff-Kamerainnovationen inspirierte Fotofunktionen und ein Display, das sich mit Vision Booster an die Umgebung anpasst. In der Schweiz sind das Galaxy A55 5G und das Galaxy A35 5G ab Mitte März verfügbar.

"Mit der Galaxy A-Serie machen wir unsere neuesten Technologien einem breiteren Publikum zugänglich. Wir freuen uns, in diesem Jahr noch mehr Möglichkeiten für die Galaxy A-Serie zu eröffnen. Unter anderem bieten wir Samsung Knox Vault zum ersten Mal für diese Serie an. Wir sind stolz darauf, Nutzerinnen und Nutzern der Galaxy A-Serie ein sicheres und zuverlässiges mobiles Erlebnis zu ermöglichen."

Fabrizo Camardella, Director Mobile Samsung Schweiz

Vielseitige Fotografie und beeindruckendes Display

Mit der verbesserten Nightography-Funktion und der fortschrittlichen KI-Bildsignalverarbeitung (ISP) macht das Galaxy A55 5G selbst bei schlechten Lichtverhältnissen klare und lebendige Fotos. Nicht nur Landschaften sehen toll aus – dank des Nachtporträtmodus und 12-Bit-HDR sind auch Gruppenbilder mit Freunden und Familie nicht von der perfekten Beleuchtung abhängig.

Das Galaxy A55 5G und das Galaxy A35 5G bieten die für die Samsung Galaxy bekannten Fotofunktionen wie die optische Bildstabilisierung (OIS) und die digitale Videobildstabilisierung (VDIS). Sie sorgen dafür, dass Fotos und Videos auch unterwegs gestochen scharf sind.

Die neuen Geräte setzen die Tradition der Galaxy A-Serie fort, unterhaltsame und beeindruckende mobile Erlebnisse für alle zugänglich zu machen. Nutzerinnen und Nutzer können mit den Super AMOLED-Displays, die eine erstaunliche Klarheit in Full High Definition bieten, die neuesten Serien schauen oder in den sozialen Medien surfen. Dabei können sie sich darauf verlassen, dass das 6,6-Zoll-Display1 des Galaxy A55 5G und des Galaxy A35 5G dank Vision Booster auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen klar und hell erscheint.

Geschützt durch Samsungs leistungsstärkste Sicherheitsinnovationen

In diesem Jahr stellt Samsung eine seiner innovativsten Sicherheitsfunktionen, Samsung Knox Vault, zum ersten Mal auch Nutzerinnen und Nutzern der Galaxy A-Serie zur Verfügung, unter anderem auf dem neuen Galaxy A55 5G und Galaxy A35 5G. Samsung Knox Vault ist eine hardwarebasierte Sicherheitslösung, die umfassenden Schutz vor Hardware- und Software-Angriffen bietet, indem sie eine sichere Ausführungsumgebung schafft, die physisch vom Hauptprozessor und Speicher des Systems isoliert ist. Sie kann dazu beitragen, die wichtigsten Daten auf einem Gerät zu schützen, einschliesslich der Anmeldeinformationen für den Sperrbildschirm, wie PIN-Codes, Passwörter und Muster. Samsung Knox Vault schützt auch die Verschlüsselungsschlüssel des Geräts und verschlüsselt private Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Nur Nutzerinnen und Nutzer, die über die richtigen Anmeldeinformationen für den Sperrbildschirm verfügen, können auf ihre Daten zugreifen, selbst wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird.

Das Galaxy A55 5G und das Galaxy A35 5G sind ausserdem durch Samsung Knox, die mehrschichtige Sicherheitsplattform von Galaxy, geschützt. Samsung Knox wurde entwickelt, um kritische Informationen zu schützen und Schwachstellen durch sichere End-to-End-Hardware, Echtzeit-Bedrohungserkennung und kollaborativen Schutz zu verhindern.

Für noch mehr Schutz bietet die Galaxy A-Serie Auto Blocker, ein opt-in-Paket mit zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen. Wenn eingeschaltet, kann Auto Blocker App-Installationen aus nicht autorisierten Quellen blockieren, App-Sicherheits-Checks anbieten, um nach potenzieller Malware zu suchen, und potenziell bösartige Befehle und Software-Installationen auf dem Gerät blockieren, während es per USB-Kabel angeschlossen ist. Nutzerinnen und Nutzer der neuen Galaxy A-Serie haben ausserdem Zugriff auf das Galaxy Sicherheit- und Datenschutz-Dashboard, mit dem es einfach zu sehen und kontrollieren ist, was mit ihren Daten geschieht, und über welches jederzeit alle Berechtigungen entzogen werden können. Weiter kann Private Sharing (Teil von Quick Share) genutzt werden, das den sicheren und verschlüsselten Austausch von privaten Dateien mit wichtigen persönlichen Informationen ermöglicht. Um Vertraulichkeit zu bieten, können die Zugriffsrechte des Empfängers und das Verfallsdatum der Datei festgelegt sowie Screenshots oder Downloads eingeschränkt werden.

Mit dem Galaxy A55 5G und dem Galaxy A35 5G profitieren Nutzerinnen und Nutzer weiterhin von bis zu vier Generationen von Android OS- und One UI-Upgrades und fünf Jahren Sicherheitsupdates, um den Lebenszyklus der Geräte zu optimieren, indem sie mit allen aktuellen Galaxy- und Android-Funktionen ausgestattet bleiben.

Nahtlose Verbindung mit dem Samsung Galaxy-Ökosystem

Das Galaxy A55 5G und das Galaxy A35 5G sind vollständig mit dem Galaxy-Ökosystem kompatibel und bieten ein reibungsloses und integriertes Erlebnis auf einer Reihe von Galaxy-Geräten. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Fitnessziele verfolgen, indem sie die Galaxy Watch6 mit ihrem Smartphone der Galaxy A-Serie verbinden. Und dank Auto Switch werden eingehende Anrufe automatisch auf die angeschlossenen Galaxy Buds FE umgeschaltet – für noch mehr Komfort.

Verfügbarkeit

Das Galaxy A55 5G und das Galaxy A35 5G sind in der Schweiz ab Mitte März in den Farben Awesome Navy, Awesome Iceblue, Awesome Lilac und Awesome Lemon verfügbar. Beide Geräte sind mit 128 GB und 256 GB Speicherplatz erhältlich, das Galaxy A55 5G ab CHF 429 bzw. CHF 479 (UVP), das Galaxy A35 5G ab CHF 359 bzw. CHF 419 (UVP).