CES 2024: Carrera Hybrid

Auf der diesjährigen CES präsentiert Carrera das brandneue Projekt Carrera Hybrid - die perfekte Kombination aus Gaming und Rennspass, denn die Fahrzeuge sind nicht an ihre eigene Spur gebunden, sondern flitzen vollkommen frei über die Fahrbahn. Die KI-Unterstützung ermöglicht ein realistisches Fahrerlebnis in verschiedenen Fahrmodi.

Carrera Hybrid startet voraussichtlich im Herbst 2024 in Europa mit zwei Sets, in denen die Rennfahrer bereits alle benötigten Teile vorfinden. In den Sets sind jeweils zwei lizenzierte und originalgetreue Porsche 911 GT3 in verschiedenen coolen Farben enthalten. Im Carrera Hybrid "Devil Drivers"-Set ist der feuerrote "Red Devil" und der pechschwarze "Black Devil"enthalten, während im Carrera Hybrid "Speedway to Hell"-Set der giftgrüne "Greeno" und der neongelbe "Grello" die Rennstrecke erobern. Zudem enthalten sind 4 Highspeed Geraden, 10 nervenaufreibende Kurven und eine Start-/Zielgerade. Diese lassen sich frei zusammensetzen, damit jedes Rennen spannend und einzigartig bleibt. Ausserdem sind Batterien in den Autos fest verbaut und es sind passende USB-Ladekabel enthalten, damit es sofort losgehen kann.

Gesteuert werden die Fahrzeuge über eine App, die kostenfrei aus dem Apple App Store und Google Play Store heruntergeladen werden kann. Das Lenken funktioniert intuitiv durch Kippen des Smartphones, Tasten auf dem Display stellen Gas und Bremse dar. Das Design der App ist dabei an dem Cockpit echter Rennwagen orientiert, um ein besonders natürliches Fahrerlebnis zu bieten.

Durch die Wahl aus Anfänger- und Expertenmodus, ist für Fahrer jeden Erfahrungsstands immer das richtige dabei. Dank Remote Play treten bis zu 30 Fahrer aus der ganzen Welt digital gegeneinander an und zeigen im Rennen, wer sich behaupten kann.