State of Play: Das war zu sehen

Gestern Abend strahlte Sony bekanntlich ein neues State of Play auf den üblichen Kanälen aus. Innerhalb von 27 Minuten wurde das Folgende gezeigt:

Baby Steps

PS5 & PC, Sommer 2024

Roblox

PS4 & PS5, 10. Oktober Bereits für Xbox One, PC, iOS & Android erhältlich

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

PlayStation VR2, 26. Oktober

Resident Evil 4 Remake

PS4, PS5, Xbox Series X & PC, bereits erschienen Mercenaries-Update verfügbar (zusätzliche Inhalte am 21. September), Separate-Ways-DLC kommt auch am 21. September und der VR-Modus irgendwann im Winter

Avatar: Frontiers of Pandora

PS5, Xbox Series X & PC, 7. Dezember

Ghostrunner 2

PS5, Xbox Series X & PC, 26. Oktober Demo verfügbar

Helldivers 2

PS5 & PC, 8. Februar 2024 Demo verfügbar

Spider-Man 2

PS5, 20. Oktober

Tales of Arise

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X & PC, bereits erschienen "Beyond the Dawn"-DLC kommt am 9. November

Honkai Star Rail

PS5, 11. OKtober Für iOS, Android & PC bereits erschienen

Foamstars

PS4 & PS5, offene Beta vom 30. September bis 2. Oktober, Release Anfang 2024

Final Fantasy VII Rebirth

PS5, 29. Februar 2024