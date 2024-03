Technik-Analyse zur Switch-Fassung von Kingdom Come: Deliverance

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich umfassend mit der technischen Seite der unlängst erschienenen Switch-Portierung von "Kingdom Come: Deliverance" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das wir euch nicht vorenthalten wollen.

Hier wird die Technik der Switch-Version von "Kingdom Come: Deliverance" über 14 Minuten lang thematisiert. Dabei sind die diesbezüglichen Kompromisse zwar offensichtlich, aber es wurde gleichzeitig auch saubere Arbeit geleistet und eine beeindruckende Portierung abgeliefert.

In "Kingdom Come: Deliverance" schlüpfen wir in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds. Er wird in einen tobenden Bürgerkrieg hineingezogen und muss hilflos mit ansehen, wie Eindringlinge sein Dorf stürmen und seine Freunde und Familie abschlachten. Nachdem er dem brutalen Angriff nur knapp entkommen ist, macht er sich auf den Weg, um seine Eltern zu rächen und die Invasoren zurückzuschlagen.

"Kingdom Come: Deliverance" wurde am 13. Februar 2018 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Umsetzung für Switch folgte am 15. März, also erst vor wenigen Tagen.