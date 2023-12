Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition: 2024 für die Switch

Das von Saber Interactive in Zusammenarbeit mit Warhorse Studios entwickelte Spiel bringt die gesamte epische Saga auf den 15 cm grossen Bildschirm der Nintendo Switch und lässt einen das packende Abenteuer unterwegs erleben aber natürlich auch im Docked-Modus am TV.

Die Royal Edition: Ein tragbares Epos

Heinrichs Rachefeldzug inmitten eines brutalen Bürgerkriegs und vor dem Hintergrund der reichhaltigen Geschichte Böhmens erwacht auch auf Nintendo Switch zum Leben. Die Royal Edition, die im Jahr 2024 sowohl im physischen Handel als auch im Nintendo eShop erhältlich sein wird, bietet das komplette Spiel sowie alle DLCs - Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman's Lot.

Böhmen: Ein Königreich in Aufruhr

Böhmen, eine Region voller Kultur aber auch Zwietracht, erwartet die Ankunft der Spieler. Nach dem Tod von Kaiser Karl IV. herrscht Chaos und Kingdom Come: Deliverance versetzt einen in eine Welt, die von Krieg, Korruption und Zwietracht zerrissen ist. Wenzel, der naive Erbe der Krone, sieht sich einer rücksichtslosen Invasion von Sigismund dem Rotfuchs gegenüber. Entführt und ohne Herrscher steht Böhmen schutzlos da.

In diesem Strudel schliesst man sich dem Widerstand von Fürst Radzig Kobyla an und kämpft für die Zukunft Böhmens.