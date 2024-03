Kingdom Come Deliverance: Jetzt auch für Nintendo Switch

Das historische Action-Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance" ist jetzt für Nintendo Switch erhältlich. Im Spiel begebt ihr euch auf eine unvergessliche Reise durch die geschichtsträchtige und visuell atemberaubende Welt des mittelalterlichen Europas, egal wo sie sich befinden (im Bus, zu Hause oder auf einer Pilgerreise durch Böhmen) und tauchen in das mittelalterliche Reich ein - und gestalten das Schicksal Böhmens - wo immer sie sich befinden.

Das Spiel wurde von Sabre Interactive in Zusammenarbeit mit Warhorse Studios auf die Switch portiert und ist sowohl als physische Edition als auch im Nintendo eShop erhältlich und beinhaltet das komplette Spiel sowie alle DLCs - "Treasures of the Past", "From the Ashes", "The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon", "Band of Bastards" und "A Woman's Lot".