EA Sports F1 23 startet durch

Anlässlich des kommenden Las Vegas Grand Prix gibt EA Sports bekannt,, dass mehrere Aktivitäten in "EA Sports F1 23" geplant sind. Zunächst einmal stellt uns Daniel Ricciardo den Las Vegas Strip Circuit in einem Video vor.

EA Spots wird ein mit Stars besetztes Event in der HyperX Arena Las Vegas veranstalten, bei dem grosse Namen aus Sport, Gaming und darüber hinaus zusammenkommen, um das dortige Grand-Prix-Wochenende zu eröffnen. Das Event kann am 15. November um 22:00 Uhr auf dem offiziellen Formel 1 YouTube-Kanal verfolgt werden. Die vollständige Liste der Teilnehmenden wird am 13. November auf den Social-Media-Kanälen von "EA Sports F1 23" bekannt gegeben. Am 17. November zeigt EA Sports in einem Video, wie sich der dreifache Weltmeister Max Verstappen auf die Strecke vorbereitet, bevor er in "EA Sports F1 23" mit Box-Superstar Anthony Joshua durch die Strassen von Las Vegas fährt.

Die Aktivitäten rund um "EA Sports F1 23" finden vom 14. bis zum 20. November statt. In diesem Zeitraum wird es im Spiel mehrere In-Game-Events geben, darunter eine neue Las Vegas Pro Challenge mit Charles Leclerc und ein F1 World-Szenario Event mit Lewis Hamilton. Ausserdem wird es eine Reihe von In-Game-Gegenständen, die in Zusammenarbeit mit dem Las Vegas Grand Prix entwickelt wurden, gratis geben. Um diese zu erhalten, müssen sich die Spieler vom 16. bis 18. November täglich in das Spiel einloggen und ihr Postfach überprüfen. Zudem können die Spieler vom 20. November bis zum 11. Dezember den Nervenkitzel eines Rennens mit Ferraris kürzlich enthüllter Golden Era-Lackierung erleben, die eine Hommage an die erste „goldene Ära“ der Formel 1 in Amerika darstellt.

"EA Sports F1 23" ist seit 16. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.