EA Sports F1: Neue Inhalte enthüllt

Electronic Arts kündigt eine neue Reihe von Spiel-Updates und Herausforderungen für "EA Sports F1 23" an, die die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe stellen und ihnen die Chance geben, exklusive Gegenstände im Spiel zu gewinnen. Die neue F2 Saison 2023 bietet zusätzliche Rennmöglichkeiten, und mit der Einführung des Sport-Lackierung-Updates werden die Fahrzeugdesigns an die jüngsten Veränderungen in der realen Welt angepasst. Weitere „Profi-Herausforderungen“ ermöglichen es den Fans, bei mehreren Grands Prix im Oktober gegen die EA Sports-Botschafter Max Verstappen und Charles Leclerc anzutreten.

"Wir haben eng mit den Formel 1-Teams zusammengearbeitet, um unser verbessertes Sport-Lackierung-Update einzuführen. Jedes Team hat einzigartige Modifikationen an den Autos vorgenommen, die die Geometrie, die Karosserie und die Sponsoren umfassen, um sicherzustellen, dass die Fans das authentischste F1-Rennerlebnis geniessen. Ausserdem freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Spieler:innen nun an der spannenden Formel-2-Saison mit 14 Runden teilnehmen und gegen prominente Fahrer wie Théo Pourchaire, Frederik Vesti und Ayumu Iwasa antreten können."

Lee Mather, Senior Creative Director von Codemasters

Jeden Monat bietet F1 World Herausforderungen, die dazu motivieren, sich mit dem Sport zu beschäftigen. Hier ist alles, worauf sich Fans im Oktober freuen können: