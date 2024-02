Wo bleibt der Elden Ring-DLC?

"Elden Ring" war 2022 das, was im vergangenen Jahr "Baldur's Gate 3" für die Welt der Videospiele gewesen ist. Millionen Menschen weltweit haben sich in die "Lands inbetween" gewagt, um auf dem Weg zum Elden Ring unzählige Gefahren zu überstehen und zahlreichen Monstern die Stirn zu bieten. Kaum verwunderlich also, dass es die Fans nach Nachschub dürstet, der auch laut Entwickler From Software kommen soll. Nur wissen das japanische Entwicklerstudio nicht genau, wann das sein wird.

Noch zu Beginn des Monats machte die Nachricht die Runde, dass From Software schon bald mit dem ersten DLC "Shadow of the Erdtree" um die Ecke kommen würde. Wie nun jedoch bekannt wurde, arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck an der Fertigstellung des Zusatzinhaltes, kann aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein genaues Releasedatum nennen. Die Meldung darüber wurde im Zusammenhang mit der finanziellen Situation von From Software enthüllt, in dem unter anderem auch über "Armored Core 6: Fires of Rubicon" gesprochen wurde.

Entsprechend können Fans nach wie vor darauf hoffen, noch in diesem Jahr neue Inhalte in der Welt von Elden Ring erleben und vor allem überleben zu dürfen.