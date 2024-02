Weiteres Geheimnis in Elden Ring

Nicht zuletzt durch die unlängst vorgestellte Erweiterung ist "Elden Ring" plötzlich wieder in aller Munde. Director Hidetaka Miyazaki sorgt jetzt für zusätzlichen Gesprächsstoff.

So sagt Miyazaki im Interview mit IGN, dass "Elden Ring" immer noch über ein Geheimnis verfügt, das von den Spielern bislang noch nicht entdeckt worden sei. Hierbei handelt es sich um ein kleines Element - es darf also munter spekuliert werden, was der Altmeister damit meint. Laut Miyazaki sei aber nicht die Frage, ob besagtes Geheimnis entdeckt werde, sondern nur wann.

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch dessen Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Wir allein entscheiden, wie wir die vielen Herausforderungen meistern, die uns in dieser Welt erwarten.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.