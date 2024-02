Elden Ring gehört nun ganz From Software

From Software ist nun alleiniger Besitzer der IP von "Elden Ring". Obwohl das äusserst populäre Action-RPG noch unter der Mithilfe von Bandai Namco veröffentlicht und weltweit distribuiert wurde, ist es nun der Entwickler selbst, der jegliches Recht an der bekannten Marke hält.

Sowohl in den USA als auch dem Vereinigten Königreich gab es in Bezug auf das Patentrecht Änderungen an den jeweiligen Einträgen zu verzeichnen. Waren zuvor From Software als auch Bandai Namco hier zu finden, ist es mittlerweile nur noch der Entwickler.

"Die vollständige Zuweisung RC000364507, die am 12.04.2023 erhalten wurde, wurde erfasst, was zu einem Wechsel des Eigentums von Kabushiki Kaisha Bandai Namco Entertainment (auch handelnd als Bandai Namco Entertainment Inc.) zu Kabushiki Kaisha From Software führte."

From Software arbeitet gegenwärtig an der Veröffentlichung des ersten Zusatzinhalts zu "Elden Ring", von dem jedoch bislang nicht bekannt ist, wann die Spieler diesen erleben dürfen.