Kommt Elden Ring fürs Handy?

"Elden Ring" war das Spiel des Jahres 2022 und markiert bis dato das erfolgreichste Videospiel von Entwickler From Software. Doch bis dato lässt sich das Open-World-Action-RPG nur auf der stationären Konsole und dem PC zocken. Wer unterwegs zu Schild und Schwert greifen möchte, ist bislang auf ein Notebook oder einen mobilen Handheld der Marke Steam Deck angewiesen - bis jetzt!

Tatsächlich könnte sich das Ganze schon bald ändern, denn wie die Nachrichtenagentur Reuters hat verlauten lassen, arbeitet der chinesische Tech- und Videospielgigant Tencent an einer mobilen Umsetzung für Smartphones und Co. Das Unternehmen hält gegenwärtig 16% an From Software, weshalb die Idee einer Portierung nicht von ungefähr kommen dürfte.

Genaueres ist jedoch bislang nicht bekannt, jedoch soll sich bereits ein kleineres Team gegenwärtig um die Erschaffung eines Prototypen des mobilen "Elden Ring" bemühen. Entsprechend steht es noch in den Sternen, ab wann und ob überhaupt mit einem Release in den nächsten Monaten oder Jahren zu rechnen ist.