In den gestrigen Abendstunden machten Berichte über einen Hackerangriff auf Epic Games die Runde. So behauptet die Hackergruppe Mogilevich sensible Daten entwendet zu haben.

Mittlerweile liegt ein Statement von Epic Games zu dem Thema vor. Es liest sich folgendermassen:

"Wir gehen dem nach, aber es gibt derzeit keinerlei Hinweise darauf, dass diese Behauptungen berechtigt sind. Mogilievich hat Epic nicht kontaktiert und auch keine Beweise für den Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen vorgelegt. Als wir diese Behauptungen, bei denen es sich um einen Screenshot einer Darkweb-Webseite in einem Tweet eines Dritten handelte, sahen, haben wir innerhalb von Minuten mit der Untersuchung begonnen und Mogilevich um Beweise gebeten. Mogilevich hat nicht geantwortet. Das, was einer Antwort am nächsten kommt, ist dieser Tweet, in dem sie angeblich 15.000 Dollar und einen "Geldnachweis" für die Übergabe der angeblichen Daten verlangen."

Scheint also, als wäre es momentan viel Wirbel um wenig bis gar nichts, aber wir halten mal die Augen offen.