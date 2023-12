Epic Games startet in die Weihnachtszeit

Der „2023 Holiday Sale“ ist gestartet. Von Epic Games erhaltet ihr in den kommenden Wochen täglich ein Gratisspiel geschenkt – insgesamt 17 Stück an der Zahl.

Den Anfang macht der Epic Games Store mit der „Destiny 2: Legacy Collection“, einem Bundle aus den bisherigen Erweiterungen. Um euch diese Kollektion zu sichern, benötigt ihr allerdings das Basisspiel.

Des Weiteren vergibt das Unternehmen einen 33-%-Epic-Gutschein an die Besitzer eines Kontos, der an der Kasse automatisch auf alle anrechnungsfähigen Transaktionen angewandt wird. Laut Epic Games gilt als anrechnungsfähige Transaktion „jeder Kauf eines oder mehrerer anrechnungsfähiger Produkte zu einem Gesamtpreis von mindestens 14,99 € (bzw. dem entsprechenden Betrag in der lokalen Landeswährung) durch einen Besitzer eines Epic Games-Kontos, Steuern und andere Gebühren oder Abgaben nicht mitgerechnet, und mit den nachstehend aufgeführten zusätzlichen Ausnahmen. Produkte, die sich im Vorverkauf befinden, sind nicht anrechnungsfähig“.