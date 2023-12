EVE Vanguard: First Strike gestartet

CCP Games startet heute "First Strike", das erste zeitlich begrenzte Live-Event für "EVE Vanguard", das Multiplayer-Sandbox-FPS-Modul für das Sci-Fi-MMO "EVE Online".

CCP Games startet heute "First Strike", das erste zeitlich begrenzte Live-Event für "EVE Vanguard", das Multiplayer-Sandbox-FPS-Modul für das Sci-Fi-MMO "EVE Online". EVE-Spieler mit einem aktiven Omega-Account haben die Möglichkeit, vom 7. Dezember bis zum 11. Dezember 2023 am Event teilzunehmen, indem sie das "EVE Vanguard"-Charakterprofil im EVE Online-Startmenü auswählen. CCP Games kündigt ausserdem an, dass es mit dem nächsten Patch für EVE Online noch mehr Möglichkeiten für Kapselpiloten geben wird, an den Fronten von New Eden Chaos anzurichten, und zwar mit Eisraffinerie-Heists und AIR-Tageszielen, die mit dem Patch für "EVE Online: Havoc" am 12. Dezember 2023 kommen.

Als Teil der "Havoc"-Erweiterung werden Spieler:innen, die an First Strike teilnehmen, zur anhaltenden Korruption in den Kriegsgebieten von New Eden beitragen, indem sie lebenswichtige Ressourcen liefern, um die spielergesteuerte Wirtschaft des MMOs anzukurbeln, und Verträge abschliessen, um den Ausgang der Schlachten zu beeinflussen. Die Teilnehmer:innen werden auch Teil des Founders' Access Programms des Moduls. "EVE Vanguard"'s Founders' Access wird mehrere Phasen haben. Die erste Phase konzentriert sich darauf, "EVE Online"-Omega-Spielern den Zugang zu regelmässigen, zeitlich begrenzten Live-Events als Teil ihres Premium-Abonnements zu ermöglichen. Durch das Angebot von Founders' Access zu "EVE Vanguard" als ein zusätzlicher Vorteil für EVE-Omega-Abonnenten, können die Spieler zur Entwicklung von "EVE Vanguard" beitragen, während es sich noch früh in der Entwicklung befindet.

"Bei EVE Vanguard ist unser Ziel, einen Sandbox-Shooter zu liefern, der innovativ ist und gleichzeitig seiner EVE-Identität treu bleibt; was in First Strike zu sehen ist, ist das Fundament dafür. Ähnlich wie bei EVE ist das, was die Spieler:innen heute sehen, nicht das, was EVE Vanguard in sechs Monaten sein wird, geschweige denn in sechs Jahren. Im Moment liegt unser Fokus auf dem Aufbau von spannenden, befriedigenden Kämpfen als Kernstück unseres offenen FPS-Erlebnisses. Darauf aufbauend werden wir EVE Vanguard im Laufe der Zeit mit neuen Gameplay-Features, Systemen, Inhalten und der Interoperabilität mit EVE Online noch mehr Tiefe verleihen."

Snorri Árnason, Game Director für EVE Online

"EVE Online – und damit auch EVE Vanguard – wird in Zusammenarbeit mit der Community und mit Blick auf die Zukunft entwickelt. Wir laden die EVE-Community ein, sich uns im Rahmen des Founders' Access-Programms an der Entwicklung von EVE Vanguard zu beteiligen, damit sie die zukünftige Entwicklung des Spiels mitgestalten kann. Dies ist kein blosses Lippenbekenntnis – das Feedback der Community ist ein unschätzbarer Teil von CCPs Entscheidungsfindungsprozess, und das wird im Laufe der Zeit nur zunehmen, wenn EVE Vanguard in die Hände von mehr Spielern gelangt."

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online

"EVE Vanguard" ist das Multiplayer-Sandbox-FPS-Modul für EVE Online, das sich derzeit im Londoner Studio von CCP Games in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Vanguard, einer geheimnisvollen neuen Generation von Kriegsklonen. Die Vanguard wird auf der Oberfläche von Planeten eingesetzt, die voller Unruhen und gleichzeitig Möglichkeiten sind, und muss sich auf gefährliche Missionen begeben, um ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Die Geschichte und der Zweck der Vanguard werden sich zu einem späteren Zeitpunkt in zeitlich begrenzten Live-Events entfalten.